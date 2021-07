Antiziganismus-Bericht der Bundesregierung Tief verwurzelte Vorurteile gegen Sinti und Roma

Die Diskriminierung von Sinti und Roma ist weit verbreitet - Betroffene kommen meist nur schwer gegen die Vorurteile an. (picture alliance / dpa | Florian Schuh)

Rassismus gegenüber Sinti und Roma ist in der deutschen Gesellschaft tief verankert. Dies belegt ein Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus. Schlechte Erfahrungen mit Behörden vertieften die Skepsis der Betroffenen, so das Gremium.

Zwei Jahre lang hat die von der Bundesregierung eingesetzte Unabhängige Kommission Antiziganismus (UKA) die Erscheinungsformen des Antiziganismus in Deutschland untersucht. Im Juni wurde der 800-seitige Bericht vorgelegt, und am 13. Juli haben ihn Bundesinnenminister Seehofer und der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Verzögerte Aufarbeitung

Ein zentraler Punkt im Bericht sei der Hinweis, dass es 75 Jahre gedauert habe, bis das Thema Antiziganismus erstmals höher auf die politische Agenda gesetzt worden sei, berichtet Hauptstadtkorrespondentin Gundula Geuther - ebenso wie man erst vor Kurzem damit begonnen habe, das Thema wissenschaftlich aufzuarbeiten.

Der Kommission zufolge habe sich der Antiziganismus nach dem Völkermord während des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik weiter fortgesetzt. Demnach haben die Vorurteile auch in staatlichen Stellen "tief Fuß gefasst". Hier habe sich inzwischen teilweise etwas verbessert, während man an die Vorurteile in der Gesellschaft weiterhin nur sehr schwer herankomme.

Schlechte Erfahrungen mit staatlichen Institutionen

Auch die Journalistin Jenny Friedrich-Freksa, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch, hat sich mit dem Bericht auseinandergesetzt. Dass staatliche Institutionen so stark betroffen seien, habe sie überrascht, etwa "wie massiv es doch so ist, dass Sinti und Roma sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei machen". Auch dass Sinti und Roma staatliche Krankenhäuser mieden, weil sie so ein tiefes Unbehagen gegenüber dem Staat hätten, finde sie schockierend.

Anerkennung des Problems

Wichtig sei für Betroffene vor allen Dingen, dass es eine Anerkennung des Problems gebe, so Friedrich-Freksa: "dass man deutlich macht, man nimmt das genauso als Diskriminierungsfall ernst wie bei anderen diskriminierten Gruppen in der Gesellschaft auch – und dass das nicht eine Minderheit ist, die so unter 'ferner liefen' läuft".

