Kulturnachrichten

Sonntag, 5. August 2018

Antisemitismus-Kontroverse rund um Ruhrtriennale Intendantin Stefanie Carp meldet sich zu Wort Die Einladung, Ausladung und Wiedereinladung der Band "Young Fathers" zur diesjährigen Ruhrtriennale zieht weiter Kreise. Nun hat sich die Intendantin, Stefanie Carp, in einem Offenen Brief zu Wort gemeldet und erklärt, dass am geplanten Termin am 18. August und an den geplanten Gästen festgehalten werde. Dass es sich dabei um einen Samstag und damit um Schabbat handle, tue ihr leid. Eine Verschiebung auf einen anderen Tag oder auf eine sehr späte Stunde hätte aber zur Folge, dass die meisten Gäste die Teilnahme absagen müssten. Der Israelischen Botschaft und den jüdischen Landesverbänden bot sie an, eine Videobotschaft zu schicken. Die HipHop-Gruppe distanziert sich nicht von der umstrittenen israelkritischen Bewegung BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) und lehnt die Wiedereinladung zum Ruhr-Festival ab. Die israelische Botschaft in Deutschland hatte eine Podiumsdiskussion zur Freiheit der Kunst kritisiert und die Teilnahme daran abgelehnt. Auch die Landesverbände der jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hatten die geplante Podiumsdiskussion kritisiert, indes eine Teilnahme gefordert.

Museum "Newseum" in der Kritik Wegen des Verkaufs von T-Shirts mit dem Aufdruck "You are very fake news" Das Nachrichten-Museum "Newseum" in Washington D.C. ist in die Kritik geraten, weil es Kleidungsstücke mit einem Wahlkampfslogan von Donald Trump sowie mit der Aufschrift "You are very fake news" verkauft. Wie die Website Poynter.org berichtet, werden auch Mützen mit dem Satz "Make America great again" angeboten. Für Kritik sorgt aber der Verkauf von T-Shirts mit dem Aufdruck "You are very fake news". Der US-Präsident wirft den Medien immer wieder die Verbreitung von "Fake News", also von Falschmeldungen, vor. Journalist Michael Barbaro von der New York Times nannte den Verkauf eine sehr schlechte Idee. Das Museum sollte die Medien schützen und nicht die Schlagworte derer, die sie untergraben wollten. Die Fronten zwischen dem Präsidenten und vielen Medien sind verhärtet. Zuletzt hatte der Verleger der New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, Trump vorgeworfen, mit seinen verbalen Angriffen die Sicherheit von Journalisten zu gefährden. Das "Newseum" soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Pressefreiheit und des ersten Verfassungszusatzes sensibilisieren. Dieser regelt unter anderem, dass der US-Kongress kein Gesetz verabschiedet, das die Redefreiheit oder die Freiheit der Presse einschränken würde.

Lady Bitch Ray für Differenzierung in Rassismusdebatte Eine lösungsorientierte Debatte müsse umfassend und differenziert sein Die Rapperin Lady Bitch Ray plädiert in der aktuellen Rassismusdebatte für mehr Differenzierung. Rassismuskritik sollte umfassend sein und fair und ehrlich besprochen werden, schreibt sie in der "tageszeitung". Die allumfassende und differenzierte Benennung von Rassismus und Diskriminierung würde dem Rechtspopulismus den Wind aus den Segeln nehmen, so die Rapperin. Fakt sei, dass die durch den Fall Mesut Özil ausgelöste #MeTwo-Initiative Deutschen mit Migrationsgeschichte die Möglichkeit gebe, sich mitzuteilen und auszutauschen. Das Benennen von negativen und positiven Erfahrungen sei notwendig, weil sie die Realität in Deutschland abbilden, schreibt die Rapperin weiter. Es zeige, "dass nicht alle Deutschen rassistisch sind und es auch positive Beziehungen zwischen Deutschdeutschen und Deutschmigranten gibt".

Ehrung für Meg Ryan beim Filmfest Locarno Hollywood-Star erhält den Ehrenpreis Die 56 Jährige nahm den Leopard Club Award am Abend gerührt und mit sichtlichem Stolz entgegen. Sie fühle sich außerordentlich geehrt, sagte sie und ergänzte, der Preis zeige, dass sie sich richtig entschieden habe, Teil der kleinen Gemeinschaft der Filmemacher zu sein, die der großen Gemeinschaft der Menschheit mit ihrer Arbeit Freude schenken wollen. Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter des Festivals, feierte Meg Ryan als eine Schauspielerin, die dem alten Genre der romantischen Komödie mit Frische und Intelligenz wichtige neue Impulse und vor allem ein modernes Frauenbild geschenkt habe. Etwa 3.000 Zuschauer bejubelten Meg Ryan im vollbesetzten Kino. Die Gala musste wegen Unwetters von der Piazza Grande dorthin verlegt werden. Der Leopard Club Award wird seit 2013 an Persönlichkeiten des Kinos verliehen, die sich durch ihre Arbeiten in das kollektive Gedächtnis eingeprägt haben.