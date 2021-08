Kulturnachrichten

Donnerstag, 5. August 2021

Antisemitismus-Forschung soll stärker gefördert werden Die Bundesregierung will Forschung zu Antisemitismus sowie zu Rechtsextremismus und Rassismus mit 35 Millionen Euro fördern. Jüdisches Leben sei in Deutschland so bedroht wie schon lange nicht mehr, sagte Bundesforschungsministerin Karliczek (CDU) in Berlin. Man brauche Tiefenwissen, um Rassismus und Antisemitismus wirksam bekämpfen zu können. Nach Angaben des Ministeriums gehen entsprechende Forschungsprojekte an den Start. Mit den Mitteln sollen Experten zum Beispiel herausfinden, welche Formen von Judenfeindlichkeit an Schulen vorkommen. Ein anderes Projekt soll eine Gegenstimme zur Bekämpfung antisemitischer Hassreden für junge Menschen im deutschsprachigen Internet entwickeln. Dazu würden Ausprägungen von Antisemitismus in sozialen Medien und die Empfänglichkeit junger Menschen dafür genauer analysiert.

Italienischer Thriller eröffnet 74. Filmfestival in Locarno Mit dem italienischen Thriller "Beckett" ist am Mittwochabend das 74. Internationale Filmfestival im schweizerischen Locarno eröffnet worden. In dem Film von Regisseur Ferdinando Cito Filomarino spielt John David Washington die Hauptrolle. Das deutsche Kino ist in allen Sektionen des Festivals, das mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme zeigt, vertreten, vor allem mit internationalen Gemeinschaftsproduktionen wie etwa "Zeros and Ones" von US-Regisseur Abel Ferrara. Der in Zürich geborene Italiener Giona A. Nazzaro, der das Festival erstmals leitet, setzt vor allem auf ein genussreiches Kino, ein anspruchsvolles Programm fern elitärer Ambitionen. Am 14. August werden die Preise vergeben. Eine erste Auszeichnung gab es schon zur Eröffnung: Die französische Schauspielerin Laetitia Casta erhielt einen Ehrenpreis des Festivals.

Brand in Griechenland nähert sich dem antiken Olympia Ein Waldbrand auf der griechischen Halbinsel Peloponnes hat am Mittwoch den antiken Austragungsort der Olympischen Spiele gefährdet. Die angrenzende Stadt Archea Olymbia wurde geräumt, ebenso wie sieben weitere Dörfer der Umgebung. Der Bürgermeister der Ortschaft Pyrgos auf der Peloponnes, Panagiotis Andonakopoulos, erklärte, um die antike Stätte sei eine Feuersperre errichtet worden. "Ich denke, die Sicherheit des Ortes ist zufriedenstellend", sagte Andonakopoulos. Im antiken Olympia fanden ab 776 vor Christus mehr als ein Jahrhundert lang alle vier Jahre die Olympischen Spiele statt. Das Gebiet wurde 2007 schon einmal von Bränden verwüstet, die antiken Sportstätten und Tempel blieben jedoch unbeschädigt.