Kulturnachrichten

Samstag, 14. Juli 2018

Antiker Kultbau in Rom entdeckt Prachtvoller Bau möglicherweise eine christliche Kirche Nahe der Milvischen Brücke in Rom ist ein antiker Komplex von Gräbern und einem prachtvoll ausgestatteten Kultbau entdeckt worden. Die vermutlich Mitte des 4. Jahrhunderts errichtete Anlage liegt nahe der Stätte, an der Kaiser Konstantin im Jahr 312 eine Entscheidungsschlacht gegen seinen Mitherrscher Maxentius gewann. Ob es sich bei Kultbau um eine christliche Kirche handelt, ist laut Archäologen bei der Vorstellung der Ausgrabung am Freitag unklar. Der Bau ist ein rechteckiger Raum und eine Aula mit Apsis, die mit kostbaren Marmordekorationen ausgestattet sind. Seitlich schließen sich zwei Mausoleen sowie mehrere schlichte Einzelgräber an. Die antiken Zeugnisse waren bei Kabelverlegearbeiten an einem Uferweg entdeckt worden und sollen aus konservatorischen Gründen in den kommenden Wochen wieder zugeschüttet werden.

Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot Österreichische Kinderbuchautorin wurde bereits in Wien beigesetzt Die österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies bestätigte am Freitag der Residenz-Verlag in Wien. Zuerst hatte der ORF darüber berichtet. Mit Figuren wie „Die feuerrote Friederike“ und „Gretchen Sackmeier“ hat Nöstlinger internationale Klassiker geschaffen. Die 1936 geborene Tochter eines Uhrmachers und einer Kindergärtnerin wollte ursprünglich zur bildenden Kunst. Weil sie sich - nach dem Studium der Gebrauchsgrafik an der Akademie für angewandte Kunst in Wien - als Hausfrau und Mutter zweier Töchter langweilte, zeichnete und schrieb sie „Die feuerrote Friederike“ (1970). Vor allem der Text war aber so erfolgreich, dass sie sich fortan dem Schreiben widmete. Als eine der ersten deutschsprachigen Jugendbuchautorinnen reflektierte sie in dem autobiografischen Roman „Maikäfer, flieg“ (1973) und dem Nachfolger „Zwei Wochen im Mai“ (1981) Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit.

Intendantin des Tanztheaters Wuppertal gefeuert Konflikt zwischen Adolphe Binder und Geschäftsführung eskaliert Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch muss sich eine neue künstlerische Chefin suchen. Der Beirat des Tanztheaters beschloss am Freitag, sich von Adolphe Binder zu trennen, wie es in einer Erklärung des Gremiums hieß. Die Entscheidung sei "leider notwendig geworden, um die Handlungsfähigkeit dieser einzigartigen kulturellen Einrichtung wiederherzustellen", schrieb der Beirat. Konkrete Angaben zu den Gründen der Trennung machte das Gremium jedoch nicht. In den vergangenen Tagen war ein Konflikt zwischen der Geschäftsführung und Binder bekannt geworden. Einer der Vorwürfe an Binder lautete, dass es noch keinen Spielplan für die nächste Saison gegeben habe. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hatte im Interview mit Deutschlandfunk Kultur aber berichtet, der Spielplan habe vorgelegen, sei jedoch nicht abgenommen worden. Eigentlich hätte der Vertrag der 49-jährigen Binder bis zum Sommer 2022 gegolten.

Petition gegen den Kunstbegriff der AfD Grünen-Politiker hat bereits 100 Erstunterzeichner gesammelt Politiker und Künstler haben eine Petition für Kunstfreiheit initiiert. Sie heißt „Brüsseler Erklärung" und ist auf der Kampagnenplattform Change.org einzusehen. Sie richtet sich gegen den Kunstbegriff der AfD. Die Partei hatte gefordert, Kunst und Kultur künftig nur noch dann unterstützen, wenn sie sich "Volk und Nation" verschreibe. Der Initiator der Petition ist der Bundestagsabgeordnete Erhard Grundl, kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Die „Brüsseler Erklärung" haben bereits mehr als 100 Erstunterzeichner unterschrieben, darunter Schauspieler Hape Kerkeling, der Schriftsteller Wladimir Kaminer und Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.