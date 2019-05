Anna Netrebko singt Verdis "Aida" Untergang zweier Liebender

Die Liebe von Radames (Aleksandrs Antonenk) und Aida (Anna Netrebko) endet tragisch. (Met Opera / Marty Sohl)

Die Sopranistin Anna Netrebko singt die "Aida" an der Metropolitan Opera New York. Aidas Entschluss, sich mit dem Geliebten in einer Gruft einmauern zu lassen, gehört zu den dramatischsten Szenen der Opernwelt.

Belcanto in schönster Form findet sich in der für Kairo komponierten Oper "Aida" von Giuseppe Verdi. Erzählt wird die Geschichte der äthiopischen Prinzessin Aida, für die der erfolgreichste Heerführer des Landes Radames entbrannt ist.

Anna Netrebko spielt die "Aida" in der Met. (Met Opera / Marty Sohl)

Doch ihm wird nach einem erfolgreichen Kriegszug gegen Äthiopien eine anderer Möglichkeit offeriert: Die Prinzessin Amneris zu heiraten, die ebenso Radames liebt. Dieser möchte sich aber für Aida entscheiden und verrät in einem heimlichen, vertrauten Gespräch einen ungesicherten Pfad zwischen den verfeindeten Ländern. Diesen Moment hat der Vater Aidas, der König von Äthiopien, belauscht und auch die Pharaonen-Prinzessin Amneris. Der Verrat ist damit nicht zurück zu nehmen. Radames wird verurteilt.

Aufwendige Kostümszenen und riesige ägyptische Tempel prägen die Inszenierung. (Met Opera / Marty Sohl)

Er wird lebendig in die Gruft des Isis-Tempels eingemauert. Die Pharaonenprinzessin möchte das Schicksal abwenden, aber der stolze Krieger nicht. Als der letzte Stein in die Grabmauer schließlich eingesetzt ist, nimmt der Gefangene seine Aida wahr, die sich in der Nacht zu ihm geschlichen hat.

(cdr)

Giuseppe Verdi

"Aida", Oper in vier Akten

Libretto: Antonio Ghislanzoni

Aida - Anna Netrebko, Sopran

Amneris - Anita Rachvelishvili, Mezzosopran

Radames - AIeksandrs Antonenko, Tenor

Amonasro - Quinn Kelsey, Bariton

Ramfis - Dmitry Belosselskiy, Bass

Der König von Ägypten - Ryan Speedo Green, Bass



Chor und Orchester der Metropolitan Opera

Leitung: Nicola Luisotti