Donnerstag, 5. November 2020

Anja Würzberg ist neue Leiterin von NDR Kultur

Die Journalistin Anja Würzberg ist neue Chefin des Radioprogramms NDR Kultur. Die 50-Jährige tritt die Nachfolge von Barbara Mirow an, die in den Ruhestand gegangen ist, teilte der Sender in Hamburg mit. Würzberg studierte Evangelische Theologie und Journalistik in Bielefeld, Dortmund und Bochum. Sie volontierte beim WDR und kam 2002 zum NDR. Die Journalistin arbeitete als Fernseh- und Hörfunkmoderatorin und war persönliche Referentin des damaligen NDR-Intendanten Jobst Plog. 2014 übernahm sie die Leitung der NDR-Fernsehredaktion "Religion und Gesellschaft".