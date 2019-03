Angst vor Naturkatastrophen Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Psyche aus?

Moderation: Annette Riedel

Eine Frau und ihr Kind warten, wegen der weit verbreiteten Angst vor einem weiteren Erdbeben, vor einem Zelt in einem Krankenhaus in Nepal. (Getty Images / Jonas Gratzer)

Menschen, die Katastrophen durchleben, leiden in der Folge oft an Depressionen und Angststörungen. Die Zahl von Selbstmorden steigt. Da es durch den Klimawandel häufiger Naturkatastrophen gibt, erkranken immer mehr Menschen auch seelisch.

Mit der Erwärmung des Erdklimas häufen sich extreme Wetterlagen wie anhaltende Dürren, Starkregen mit Überschwemmungen und Stürmen. In einigen Ländern der Welt geht das mit dem Verlust von Lebensgrundlagen und der kulturellen Identität einher. Das führt nicht nur für die Betroffenen zu einer oft erheblichen Verschlechterung des Wohlbefindens. Schon die Angst davor, selbst Opfer solcher Wetterphänomene zu werden, kann Menschen aus dem seelischen Gleichgewicht bringen.

Was wissen Psychologinnen und Psychologen über die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Psyche? Wie nehmen wir in Deutschland und Europa die psychischen Folgen des Klimawandels wahr – hierzulande und anderswo in der Welt? Wie lässt sich emotionalem Stress durch Naturkatastrophen begegnen oder ihm auch vorbeugen?

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagenstiftung diskutieren:

Dr. Ralf Schüle, stell. Abteilungsleiter, Energie- Verkehrs- und Klimapolitik, Wuppertal Institut

Prof. Dr. Gerhard Reese, Leiter des Studiengangs "Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie", Universität Koblenz Landau

Prof. Dr. Andreas Zick, Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Universität Bielefeld