Kulturnachrichten

Sonntag, 2. September 2018

Angriffe auf mehrere Medienvertreter in Chemnitz Zahlreiche Journalisten angegriffen Am Rande der rechtsgerichteten Kundgebungen in Chemnitz am Samstag haben Demonstranten in zahlreichen Fällen Journalisten angegriffen. Die Polizei bat Medienvertreter, die in ihrer Arbeit behindert wurden, sich zu melden. Der Landesverband der Journalistengewerkschaft DJV forderte seine betroffenen Mitglieder auf, Anzeige zu erstatten. Georg Restle, Redaktionsleiter des ARD-Magazins Monitor, berichtete von Übergriffen Rechtsradikaler auf sein Kamerateam. Die Reporter hätten "sich gerade noch in Sicherheit bringen" können, twitterte Restle. "Noch nie habe ich so viel Hass auf Medien erlebt wie an diesem Wochenende in Chemnitz." Auch Kamerateams von anderen Sendungen des MDR wurden mehrmals angegriffen, wie der MDR auf Twitter dokumentiert haben. Mehrere Chefredakteure kritisierten das Sicherheitskonzept das Sicherheitskonzept der Polizei.

Archäologen finden Dorf aus Vor-Pharaonen-Zeit Eines der älstesten Dörfer im ägyptischen Nildelta entdeckt Archäologen haben eines der ältesten Dörfer im ägyptischen Nildelta ausgegraben. Es gehe auf eine Zeit vor den Pharaonen zurück, teilte Ägyptens Antikenministerium mit. Das neolithische Dorf sei bei Ausgrabungen nördlich von Kairo im Tal al-Samara-Gebiet in der Provinz Dakahlija entdeckt worden. Archäologen fanden unter anderem Tierknochen und Keramik. Die Funde zeigten, dass es im Deltagebiet auch schon 5000 vor Christus sesshafte Gesellschaften gegeben habe. In den vergangenen Monaten hatte Ägypten eine Reihe von Entdeckungen gemeldet. So fanden Archäologen etwa in der Stadt Minja eine antike Totenstadt mit Dutzenden Sarkophagen und Kunstschätzen.

"Wir sind mehr" Musiker stellen sich gegen Rechts Nicht nur ostdeutschen Musikern wie Kraftklub, Clueso oder Sebastian Krumbiegel machen die ausländerfeindlichen Krawalle in Chemnitz Sorgen. Auch die irischen Rockgrößen von U2 äußern sich. Die irischen Rockgrößen U2 fanden zum Auftakt ihrer Europatour in Berlin am Freitagabend deutliche Worte. Morgen wollen Künstler unter dem Motto "Wir sind mehr" gegen Rechts ansingen: Mit einem Gratis-Konzert. Die Toten Hosen, Kraftklub oder Feine Sahne Fischfilet wollen in der sächsischen Stadt ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt setzen. Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel rief im Deutschlandfunk dazu auf, sich klar gegen Rechts zu stellen: "Liebe Leute, bitte, bitte, bitte: Zeigt auf der Straße, dass wir nach wie vor die Mehrheit sind.", sagte der gebürtige Leipziger heute.

Macke-Denkmal in Bonn enthüllt Skulptur von Stephan Balkenhol Mit einem neuen Denkmal in Bonn erinnert die Stiftung für Kunst und Kultur an den expressionistischen Maler August Macke (1887-1914). Das Denkmal, für das der Künstler Stephan Balkenhol einen Pavillon und eine überlebensgroße Skulptur schuf, wurde im Hofgarten in der Nähe des Akademischen Kunstmuseums enthüllt. Das Macke-Denkmal ist Teil des sogenannten Kunstprojekts Bonn, für das bis 2030 jährlich ein Kunstwerk für den öffentlichen Stadtraum entstehen soll. Das Projekt, das sich aus privaten Mitteln finanziert, ging 2014 mit einer Beethoven-Skulptur von Markus Lüpertz im Stadtgarten an den Start, gefolgt von "Mean Average" von Tony Cragg auf dem Remigiusplatz und "ARC '89" von Bernar Venet auf der Museumsmeile an der B9. August Macke, zählt zu den bekanntesten Malern des Expressionismus. Macke starb als Soldat im Ersten Weltkrieg bereits mit 27 Jahren.

U2-Sänger Bono bricht Konzert ab Stimmprobleme beim Sänger der Band Die irische Rockband U2 hat am Samstagabend ihren Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena nach wenigen Liedern abgebrochen. Bei Sänger Bono hatte zuvor mehrfach die Stimme ausgesetzt, immer wieder griff er - auch während der Songs - zur Thermoskanne. Das Lied "Beautiful Day" brachte er unterstützt vom Publikum noch zu Ende, dann verließ er die Bühne - für eine Pause, wie es zunächst hieß. Nach einiger Zeit wurde dann mitgeteilt, das Konzert werde nicht fortgesetzt, die Gäste sollten ihre Tickets für ein Ersatzkonzert behalten. Genaue Gründe für Bonos Ausfall wurden nicht genannt. Bei seinem Auftritt am Tag zuvor in Berlin zum Start der U2-Europatour hatte Bono die rechten Ausschreitungen in Chemnitz scharf kritisiert. "Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land", rief der 58 Jahre alte Sänger. Während der Show tauchte der Slogan "#wirsindmehr" auf dem Bühnen-Bildschirm auf.

Lollapalooza-Festival zurück in Berlin Veranstaltungsorte sind der Olympiapark und das Olympiastadion Nach Verkehrsproblemen in Brandenburg im vergangenen Jahr kehrt das Lollapalooza-Festival zurück nach Berlin. Die Veranstaltung fand auf der Rennbahn Hoppegarten statt und war nur schwer zu erreichen. Am kommenden Samstag findet nun das vierte Lollapalooza Festival im Olympiapark und im Olympiastadion statt. Zu dem Musikfestival mit einem Rahmenprogramm mit Kunst, Comedy und Mode erwarten die Veranstalter am 8. und 9. September Zehntausende Besucher. Mehr als 60 Künstler treten auf. Zu den Highlights gehört eine Multimedia-Show der Band Kraftwerk. Unter anderem treten Rapper Casper, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher und der kanadische R&B-Musiker The Weeknd auf. Das populäre US-Festival wurde 1991 von Jane's Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere.

Eventkultur in Deutschland boomt Neue Studie veröffentlicht Zahlen In Deutschland boomt die Eventkultur: Rock- und Popkonzerte sowie Museen mit neuen Attraktionen sind gefragter als vor fünf Jahren. Das geht aus der Studie "Freizeit-Monitor" hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Neben Volksfesten, Sportveranstaltungen und Kinos profitierten vor allem Konzerte und Ausstellungen von der Eventisierung der Kultur. Fast ein Drittel der 2000 Befragten gab an, mindestens einmal im Jahr in ein Rock- oder Popkonzert zu gehen. Fast 24 Prozent mehr als 2013. Bei Museen und Galerien gab es einen Zuwachs um mehr als 22 Prozent. Der wissenschaftliche Leiter des "Freizeit-Monitors", Reinhardt, kritisierte diese Entwicklung: Der Event-Trend animiere viele Bürger zu einem einmaligen Besuch. Das Stammpublikum werde aber kleiner und komme seltener. Langfristig drohe den Kultureinrichtungen, Besucher zu verlieren. Der "Freizeit-Monitor" wird von der Stiftung für Zukunftsfragen erhoben. Dahinter steht das Tabakunternehmen British American Tobacco.

Ägypten ratifiziert umstrittenes Social-Media-Gesetz Amnesty International kritisiert das Gesetz Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat ein umstrittenes Gesetz zur Regulierung sozialer Netzwerke ratifiziert. Damit darf die staatliche Medienaufsicht Social-Media-Konten mit mehr als 5000 Followern überwachen. Bei der Verbreitung von vermeintlichen Falschmeldungen kann sie ein Konto sofort löschen. Mit dem Gesetz soll gegen Fake News vorgegangen werden. Amnesty International kritisiert das Gesetz. Mit einem weiteren Gesetz, das im Juli beschlossen worden war, habe der ägyptische Staat nun beinahe die vollständige Kontrolle über Print-, Online- und Rundfunkmedien.

Bischof entschuldigt sich nach Franklin-Trauerfeier Leitender Bischof bedauert sein Verhalten Nach der Trauerfeier für die verstorbene Soul-Legende Aretha Franklin hat sich der leitende Bischof der Zeremonie für sein Verhalten gegenüber der Sängerin Ariana Grande entschuldigt. Der Bischof hatte Grande auf der Bühne begrüßt und dabei auf eine Weise berührt, die Kritik auslöste. Bilder der Szene zeigen, wie der Bischof Grandes Oberkörper seitlich in Brusthöhe umfasst. In einem Interview der Nachrichtenagentur AP entschuldigte sich der Pastor. "Es wäre nie meine Absicht, die Brust einer Frau zu berühren. Ich glaubte, ich habe meinen Arm um sie gelegt", sagte er. Während des achtstündigen Gottesdienstes habe er alle Künstler umarmt, sowohl die weiblichen als auch die männlichen. Er habe jedem auf der Bühne die Hand gegeben und umarmt. Viele Menschen hatten unter dem Hashtag #RespectAriana Nahaufnahmen der Szene auf Twitter gepostet.

Kultusministerium ermittelt zu Kircheneinsturz in Rom Kultusminister: "Wie lässt sich so etwas in Zukunft verhindern?" Nach dem Einsturz einer Kirche im Herzen Roms will neben der römischen Staatsanwaltschaft auch das italienische Kultusministerium ermitteln. Das kündigte Kultusminister Alberto Bonisoli in der römischen Tagsezeitung "Il Messaggero" an. Ihn interessiere nicht, wer verantwortlich sei, sondern wie sich so etwas künftig verhindern lasse. Um die Schuldigen könne sich die Staatsanwaltschaft kümmern. Er wolle jedoch genau wissen, wie die Kirche gesichert worden sei, welche Arbeiten dort durchgeführt wurden und wer diese kontrolliert habe, so Bonisoli. Die römische Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen wegen möglicher Versäumnisse bei der Instandhaltung aufgenommen. Laut Medienberichten waren Dach und Fassade der Kirche San Giuseppe dei Falegnami erst 2015 im Auftrag des Bistums restauriert worden. Die Einsturzursache ist weiter unklar.