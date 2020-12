Kulturnachrichten

Freitag, 18. Dezember 2020

Angela Merkel hielt die "Rede des Jahres" Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält die Auszeichnung "Rede des Jahres" 2020. Das Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen ehrt damit Merkels Fernsehansprache vom 18. März zur Corona-Pandemie. Die Rede sei ein eindrucksvoller Appell an Verantwortung und Miteinander. Sie verbinde eine anschauliche Darstellung komplexer wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Empathie und politischer Umsicht, so die Jury. Rhetorisch habe Merkel dafür alle Register genutzt.

Literaturarchiv erwirbt Bestände des Reclam-Verlags Die Bestände des Verlags Philipp Reclam jun. kommen ins Deutsche Literaturarchiv Marbach. Der Ankauf umfasst Korrespondenzen, Manuskripte, Widmungsexemplare und Original-Zeichnungen von den 1820er-Jahren bis in die 2000er-Jahre, teilte die Kulturstiftung der Länder mit. Ebenfalls erworben wurden Briefe und Objekte aus dem Umfeld des Verlagsgründers Philipp Reclam (1807-1896) sowie 55.000 Bände der Reclam-Universalbibliothek. Das Literaturarchiv hat bereits die Archive anderer Verlage unter seinem Dach, darunter Cotta, Insel und Suhrkamp. Die Kulturstiftung der Länder fördert den Ankauf mit 30.000 Euro.

Holocaust-Überlebende Lasker-Wallfisch und Kretz geehrt Die Holocaustüberlebenden Anita Lasker-Wallfisch und Henriette Kretz haben das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse bekommen. Als Zeitzeuginnen engagieren sie sich und vermitteln so die Schrecken des Nationalsozialismus. Lasker-Wallfisch gehörte als Cellistin zum sogenannten Mädchenorchester des NS-Konzentrationslagers Auschwitz. 2018 hielt sie bei der traditionellen Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus die Gedenkrede. Die heute in Antwerpen lebende Kretz überlebte den Holocaust in einem Waisenhaus, nachdem ihre Eltern ermordet worden waren. Für ihr Engagement wurden sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier coronabedingt schriftlich geehrt.

Prozessbeginn gegen Kultur-Mäzen Osman Kavala In der Türkei beginnt heute ein weiterer Prozess gegen den Intellektuellen und Kultur-Mäzen Osman Kavala. Der 63-Jährige ist seit drei Jahren inhaftierten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten im Jahr 2013 und dem Putschversuch vom Juli 2016 vor. Menschenrechtler kritisieren das Verfahren und dessen Umstände massiv. Das Gericht müsse Kavala freisprechen und ihn auch tatsächlich freilassen, sagte Milena Büyüm von Amnesty International. Die neue Anklageschrift liefere keinerlei Beweise für die Anklagepunkte, der Umgang mit Kavala sei ein schwerer Menschenrechtsverstoß.Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bereits vor einem Jahr gefordert, Kavala freizulassen.

Statt Feuerwerk sollen Kölner Licht an und ausknipsen Die Stadt Köln setzt an Silvester statt Feuerwerk auf andere Lichteffekte. Unter dem Motto: "Licht an. Jahr aus" sollen die Menschen um 0.00 Uhr für fünf Minuten zu Hause das Licht immer wieder an und ausmachen. Die Stadt spricht vom "größten Lichtfeuerwerk der Welt". Köln würde zum Leuchten gebracht, ganz ohne Raketen und Böller und alle seien im eigenen Zuhause, so die Stadt in einer Mitteilung.

Paul McCartney warnt vor Impfgegnern im Internet Ex-Beatle Paul McCartney warnt vor der Gefahr durch Falschinformationen von Impfgegnern im Internet. Der 78-jährige will sich gegen das Coronavirus impfen lassen und andere dazu ermutigen, sagte McCartney der BBC. "Es gab auch früher schon Impfgegner. Das war okay, es war ihre Entscheidung", so der britische Superstar. "Aber mit dem Internet greift das wirklich um sich." Großbritannien hatte Anfang Dezember als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Kurze Zeit später wurde mit den Impfungen begonnen.

Der britische Schauspieler Jeremy Bulloch ist tot Berühmt wurde Jeremy Bulloch als Darsteller des "Boba Fett" in den "Star-Wars"-Filmen. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren gestorben.



Bulloch verkörperte den wortkargen Einzelgänger und Kopfgeldjäger erstmals 1980 in "Das Imperium schlägt zurück" und ein weiteres Mal drei Jahre später in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Der Brite wirkte auch in James-Bond-Filmen mit, darunter "Der Spion, der mich liebte" und "Octopussy", sowie in TV-Serien wie "Doctor Who" oder "Robin Hood".

Berlinale findet 2021 "anders" statt Die Internationalen Filmfestspiele Berlin stehen 2021 wegen der Corona-Pandemie vor massiven Veränderungen. Die 71. Ausgabe im kommenden Jahr werde eine andere Berlinale sein, sagte ein Sprecher. Details dazu sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Zuvor hatte das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, dass ein virtueller Filmwettbewerb Anfang März ausschließlich für Branchenvertreter und parallel zum online stattfindenden "European Film Market" geplant ist. Anfang Juni könnten dem US-Magazin zufolge in einem "Mini-Festival" eine Reihe von Weltpremieren in Berlin gezeigt werden. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.

Volkshochschulen fordern Mittel für digitale Bildungsoffensive Die Volkshochschulen fordern mehr Geld für Bildungsangebote zu Digitalisierungs-Themen wie Handhabung digitaler Werkzeuge, Fragen der Datensicherheit oder Medienkompetenz. Der Digitalisierungsboom in vielen Lebensbereichen während der Corona-Pandemie zeige die Dringlichkeit einer bundesweiten digitalen Bildungsoffensive, erklärte der Vorsitzende des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV), Martin Rabanus, in Bonn. Für die Konzeption und die breite Bereitstellung entsprechender Bildungsangebote müsse der Bund für das kommende Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung stellen. Das sei dringend notwendig, um eine weitere digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, betonte Rabanus.

Evangelische Filmjury kürt Film des Jahres Der Film "Niemals Selten Manchmal Immer" von Eliza Hittman ist von der Evangelischen Filmjury zum Film des Jahres 2020 gekürt worden. Das teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main mit. Der Film erzählt von einer jungen Frau in einer US-amerikanischen Kleinstadt, die ungewollt schwanger wird und die Schwangerschaft abbrechen lassen will. Die Regisseurin behandele in extremer Verdichtung und mit größter Umsicht ein Thema, das auch nach mehr als hundertjährigem Kampf um Geburtenkontrolle ein Minengelände sei, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Niemals Selten Manchmal Immer" lief auf der Berlinale 2020 und erhielt dort bereits den Großen Preis der Jury.