Kulturnachrichten

Freitag, 6. August 2021

Andy Warhols Lastwagen-Grafiken werden versteigert In London soll bald ein besonderes Werk des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol (1928-1987) mit deutscher Vergangenheit versteigert werden. Die sogenannten Druckgrafiken der Truck Series sollen nach Angaben des Auktionshauses Christie's im September gezeigt und online versteigert werden. Die Serie zeigt einen Lastwagen in vier verschiedenfarbigen Ausführungen und ist in den 80er Jahren vom Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs in Auftrag gegeben worden. Die Trucks Series seien ein Einzelfall, weil für die Kunstwerke nicht wie sonst in Warhols Kunstwerken ein ikonisches Gebäude oder Gemälde als Vorlage diente, sondern ein Gegenständen des Alltags. Das sagte Christie's Kunst-Experte Tim Schmelcher der Deutschen Presse-Agentur. Lastwagen würden normalerweise eher als hässliche, laute Objekte angesehen und nicht als charismatische Objekte. Christie's schätzt, dass die Druckgrafiken für umgerechnet rund 80.000 Euro unter den Hammer kommen.

Golden-Globes-Verband stimmt für Reformen Der für die Vergabe der Golden-Globe-Trophäen zuständige Verband hat sich für Reformen in den eigenen Reihen ausgesprochen. Wie der Verband der Auslandspresse in Hollywood mitteilte, stimmten die 85 Mitglieder mehrheitlich neuen Satzungen zu. "Vor drei Monaten haben wir versprochen, Änderungen vorzunehmen", sagte der HFPA-Vorsitzende Ali Sar in einer Mitteilung. Mit dieser Abstimmung habe die Organisation nun einen wichtigen Schritt für Neuerungen getan. Die Organisation verspricht mehr Diversität und Transparenz. Demnach will der kleine Verband in diesem Jahr mindestens 20 neue Mitglieder aufnehmen, vorrangig Afroamerikaner, und innerhalb von 18 Monaten die Zahl der Mitglieder verdoppeln.

Rundfunkkommission sieht Urteil zum Beitrag positiv Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sieht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Mediensystems. Karlsruhe habe unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Sender Eckpfeiler der Demokratie seien und damit der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung dienten, sagte die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder. Ähnlich äußerte sich der Intendant des Deutschlandradios, Raue. Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Haseloff erklärte dagegen, die Ablehnung des Medienänderungsstaatsvertrages sei richtig gewesen. Die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten sei nicht mehr zeitgemäß. Der von der zuständigen KEF-Kommission festgesetzte Beitrag sei für die Bürger intransparent und werde immer weniger akzeptiert. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht die von Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent auf 18 Euro 36 in Kraft gesetzt. Das Veto des Bundeslandes sei verfassungswidrig gewesen, entschieden die Richter.