Andrej Kiska mit Sinti und Roma-Bürgerpreis geehrt

Mittwoch, 20. März 2019

Der slowakische Präsident Andrej Kiska hat in Brüssel den Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma erhalten. Kiska wurde für sein gesellschaftliches Engagement und seinen beharrlichen Einsatz für die Belange der Roma in der Slowakei ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es: "Besonders in einer Zeit, in der sich Sinti und Roma in Europa von rechtsextremen und nationalistischen Strömungen und Parteien zunehmend bedroht sehen, spricht sich Andrej Kiska deutlich für die gleichberechtigte Teilhabe der Roma in seinem Heimatland aus." Die Auszeichnung findet im Rahmen der Roma-Woche im Europäischen Parlament statt. Bis Donnerstag diskutieren Vertreter von Roma-Organisationen mit EU-Politikern Strategien im Kampf gegen Antiziganismus und für die Förderung von Bildungschancen für Kinder aus Roma-Familien.

Die Sopranistin Edita Gruberova beendet ihre Opernkarriere. Am 27. März werde sie zum letzten Mal in einem szenischen Stück auf der Bühne stehen, teilte die Bayerische Staatsoper in München mit. Gruberova wird dort die Königin Elisabetta in Gaetano Donizettis Oper "Roberto Devereux" in der Inszenierung von Christof Loy geben. Danach werde sie nur noch bei Konzerten singen und Meisterklassen halten. Gruberova, die in Bratislava geboren wurde, hat in ihrer langen Karriere viele Opernrollen gesungen - in München und auf vielen Bühnen weltweit. Sie war die Königin der Nacht ebenso wie Lucrezia di Borgia oder Lucia di Lammermoor. Der Münchner Opernintendant würdigte die 72-Jährige als Primadonna assoluta und große Diva.