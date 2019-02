Kulturnachrichten

Sonntag, 3. Februar 2019

Andreas Gabalier nimmt Valentin-Orden entgegen Musiker wirft seinen Kritikern Intoleranz vor Der österreichische Sänger Andreas Gabalier ist in München mit dem Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla ausgezeichnet worden. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Karl Valentin sich zeitlebens als Volkssänger gesehen habe und Gabalier quasi ein "Volkssänger 2.0" sei. Wie kein anderer verstehe er es, volkstümliche Musik mit Stadionrock zu verbinden. In seiner Dankesrede wies der Sänger erneut alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück: "Wenn alle Leute so tolerant wären wie ich, ich glaube, dann hätten wir auf dieser Welt überhaupt keine Sorgen", sagte Gabalier. Die Verleihung hatte schon vorab Wirbel ausgelöst. Seine Musik habe gar nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, kritisierte etwa Sabine Rinberger vom Valentin-Karlstadt-Musäum. Zudem warf sie dem 34-Jährigen - ebenso wie andere Kritiker - rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor. Dagegen nannte Alt-Rock'n'Roller Peter Kraus Gabalier in seiner Laudatio einen "jungen, gut aussehenden Lederhosenfreak". Dieser habe den Rock'n'Roll zu neuen Höhen empor katapultiert, sagte der 79-Jährige.

Rechte am Kertész-Archiv bleiben in Budapest Furcht vor politischer Indienstnahme des Schriftstellers durch die Orbán-Regierung Der Rechtsstreit um den Nachlass des 2016 verstorbenen ungarischen Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész zwischen der Berliner Akademie der Künste und dem Budapester Kertész-Institut hat sich nun zugunsten Ungarns entschieden. Während der größte Teil seines physischen Archivs auf Kertész' eigenen Wunsch nach Berlin kam und dort auch bleiben wird, gehen die Urheberrechte nun dauerhaft nach Budapest, berichtet "Der Tagesspiegel". Magda Kertész, die Witwe des Schriftstellers, hatte am 30. August 2016 auf ihrem Sterbebett eine Schenkungsurkunde unterzeichnet, die einer regierungsnahen Stiftung sämtliche Nutzungsrechte am geistigen Nachlass ihres Mannes überlässt. Dagegen hatte ihr Sohn Marton T. Sass vergeblich geklagt. Die veröffentlichten Bücher sind von der Situation nicht betroffen, unveröffentlichte Texte wie das in der aktuellen Ausgabe von "Sinn und Form" abgedruckte Tagebuch zur Entstehung des "Roman eines Schicksallosen" bedürfen nun einer ausdrücklichen Genehmigung. Mit dem Auseinanderfallen des 2012 in Berlin eröffneten Archivs und der Erforschung und Edition des Werks in Budapest verbindet sich die Furcht vor einer politischen Indienstnahme des Schriftstellers durch die Orbán-Regierung. Die Akademie der Künste hat für die weitere Erschließung des Nachlasses unterdessen eine neue Stelle eingerichtet und mit Katalin Madácsi-Laube besetzt.

Goya-Verleihung: "Campeones" als bester Film gekürt Komödie verändert die Einstellung der Spanier zu behinderten Menschen Die spanische Komödie "Campeones" (Wir sind Champions) von Javier Fesser ist bei der diesjährigen Verleihung der Goya-Preise als bester Film geehrt worden. Starregisseur Pedro Almodóvar überreichte die Auszeichnung in der Nacht zum Sonntag in Sevilla. "Campeones" handelt von einem Basketballtrainer, der sich wegen privater und beruflicher Probleme dem Alkohol zuwendet und einen Autounfall verursacht. Er wird zu Sozialstunden verurteilt und muss ein Team aus Spielern mit Behinderungen trainieren. "Campeones" war im vergangenen Jahr mit 3,2 Millionen Besuchern ein großer kommerzieller Hit in den spanischen Kinos. Regisseur Fesser sagte, der Film habe die Einstellung der Spanier zu behinderten Menschen verändert. Diese würden nun vielfach als "Campeones" bezeichnet. Den Preis als bester europäischer Film erhielt "Cold War" von Pawel Pawlikowski. Das mexikanische Filmdrama "Roma" von Alfonso Cuarón gewann in der Kategorie "bester iberoamerikanischer Film".

Grabkammer mit etwa 40 Mumien in Ägypten entdeckt Keramik und Sarkophage aus römischer oder byzantinischer Zeit Südlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben Forscher rund 40 Mumien gefunden. Sie wurden in einer Grabkammer in der Provinz Al-Minya entdeckt. Es handele sich um aus Stein gehauene Gräber einer bürgerlichen Familie, die vermutlich der Mittelschicht angehört habe, teilte Antikenminister Khaled al-Anani am heutigen Samstag mit. Die Gräber stammten entweder aus römischer oder byzantinischer Zeit. Die Mumien seien in gutem Zustand, sagte der Minister. Ebenso seien Keramik und Sarkophage in den Gräbern gefunden worden. Die Behörden hoffen, dass dadurch der Tourismus wieder anzieht. Das Land leidet unter wirtschaftlichen Problemen. Es kommt immer wieder zu Terroranschlägen.

Psychotherapien können Nebenwirkungen haben Bei Aufklärungen das richtige Maß finden Bei jeder psychotherapeutischen Behandlung kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. "In der Psychotherapie ist es völlig klar, dass Belastungen entstehen, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wenn man sich mit seinen Problemen und Konflikten konfrontiert, und da kommt es zu emotionalen Schwankungen", sagte der Psychologe Bernhard Strauß im Deutschlandfunk Kultur. Bei 60 bis 80 Prozent aller Therapien gebe es solche unerwünschten Nebenwirkungen. "Egal, ob das eine Verhaltenstherapie ist oder eine psychodynamische Therapie", betonte der Leiter des Instituts für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena. Durch das Patientenrechtegesetz sei man auch in der Psychotherapie dazu verpflichtet, im Vorfeld einer Therapie über Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären. Dabei gilt es Strauß zufolge, das richtige Maß zu finden: "Wenn man Patienten von vornherein überschüttet, so wie in den Beipackzetteln, mit Informationen, was theoretisch alles schiefgehen könnte, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht mehr in die Psychotherapie kommen", warnt er. "Es geht darum, Informationen zu vermitteln, aber nicht gleich negative Erwartungen zu erzeugen." Nebenwirkungen können auch positiv sein: Nämlich dann, wenn sich über das Behandlungsziel hinaus Verbesserung in punkto Lebensqualität, Gesundheitsverhalten oder Partnerbeziehung ergeben.

Lebenslange Konzertkarten für vegane Fans Beyonce und Jay-Z setzen sich für nachhaltige Ernährung ein Sängerin Beyonce und ihr Ehemann, der Rapper Jay-Z, wollen Fans mit der Aussicht auf ein 30-Jahre-Dauerticket zu mehr veganer Ernährung animieren. Die 37-jährige Künstlerin kündigte die Aktion auf Instagram an. Der Gewinner darf auf jeder offiziellen Tour von Beyoncé oder Jay-Z ein Konzert umsonst besuchen. Nach 30 Jahren ist mit dem Gratis-Eintritt dann Schluss. Sollte Jay-Z bis dahin noch auftreten, wäre er ein rappender Senior von knapp 80 Jahren. Hintergrund des "Greenprint Project" ist nachhaltige Ernährung, die die Umwelt schützen soll. Teilnehmer der Aktion müssen nicht komplett vegan leben. Sie sollen lediglich versuchen, ihren Konsum von Fleisch und tierischen Produkten zu verringern. Das Projekt wirbt etwa dafür, vegan zu frühstücken und montags kein Fleisch zu essen.

Binoche: #MeToo-Debatte war notwendig Französische Schauspielerin schlägt bei Machobemerkungen zurück Für die französische Schauspielerin Juliette Binoche ist die #MeToo-Debatte so wichtig wie die feministische Bewegung in den 70er Jahren. "Und wir sind noch nicht am Ende", sagte sie dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Es gebe immer noch eine Art von Rassismus gegenüber Frauen. "Bemerkungen können sehr verletzend sein." Viele Männer machten sich das nicht klar, weil ihnen nicht bewusst sei, wie sehr sich Frauen über Generationen unterordnen mussten. "Ich reagiere sofort auf Machobemerkungen, da schlage ich umgehend zurück." Der rote Teppich gehöre zu ihrem Beruf. Es sei ein Ritual, das Stars erst zu Stars mache. "Es verschafft mir aber auch Aufmerksamkeit, Macht. Man hört mir zu, wenn ich mich zu Themen äußere, die mir wichtig sind." Binoche ist Präsidentin der diesjährigen Berlinale-Jury. Das Festival beginnt am Donnerstag.