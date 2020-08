Kulturnachrichten

Mittwoch, 26. August 2020

Andrea Moses übernimmt Operndirektion in Weimar Andrea Moses übernimmt ab der Spielzeit 2021/2022 die Operndirektion am Deutschen Nationaltheater (DNT) in Weimar. Die gebürtige Dresdnerin tritt die Nachfolge von Hans-Georg Wegner an, der als Generalintendant ans Mecklenburgische Staatstheater Schwerin wechselt, wie das DNT mitteilte. Moses studierte Schauspielregie und Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin und in Moskau. Von 2009 bis 2011 war sie Chefregisseurin für Oper und Schauspiel am Anhaltischen Theater in Dessau. Von 2011 bis 2014 gehörte sie als Leitende Regisseurin zum Team von Jossi Wieler an der Staatsoper Stuttgart.

Kritik an Berlinale für genderneutralen Schauspielpreis Das Gleichstellungs-Bündnis Pro Quote Film hat die Berlinale dafür kritisiert, Schauspieler nicht mehr getrennt nach Geschlecht auszuzeichnen. Der Preis sei ein "Feigenblatt für Innovation", erklärte die Vorsitzende Barbara Rohm. Bisher sei die Berlinale von Gendergerechtigkeit weit entfernt. Im Wettbewerb des Festivals liefen viel mehr Filme von Männern als von Frauen, wie Pro Quote betonte. Bisher wurden im Berlinale-Wettbewerb die "beste Darstellerin" und der "beste Darsteller" geehrt. In Zukunft sollen die Silbernen Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden. Auch der Bundesverband Schauspiel kritisiert die Entscheidung. Die Streichung von Geschlechter-Kategorien trage nicht dem Thema Diversität Rechnung, sondern gehe zu Lasten der Gleichberechtigung von Schauspielerinnen, erklärte Verbandschefin Leslie Malton in Berlin. Immer noch seien weibliche Rollen in deutschen Filmen halb so präsent wie männliche, hieß es. In dieser Situation den Preis für weibliche Rollen abzuschaffen, werde dazu führen, dass Schauspielerinnen für ihre Leistungen künftig ähnlich wenig gewürdigt werden, wie es bereits jetzt bei den Frauen in den anderen Kategorien der Berlinale-Auszeichnungen der Fall sei, so Malton.

Grütters sichert Kinos weitere fünf Millionen zu Kulturstaatsministerin, Monika Grütters (CDU), hat weitere fünf Millionen Euro für die Förderung von Kinos in Deutschland zugesagt. Demnach wird das "Zukunftsprogramm Kino I" von 17 auf 22 Millionen Euro aufgestockt, teilte Grütters mit. Das Programm, das bereits Anfang März anlief, richtet sich an Arthouse-Kinos und kleinere Spielstätten im ländlichen Raum. So sollen die von der Coronakrise schwer getroffenen Kinos im Land unterstützt werden. Ein weiteres Programm, das sich an alle Kinos richtet, die die strukturellen oder kulturellen Antragsvoraussetzungen des "Zukunftsprogramm Kino I" nicht erfüllen, startete Anfang August. Mit ihm sollen beispielsweise Umbau-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen unterstützt werden, die durch die Pandemie-bedingten Hygieneregeln notwendig geworden sind.

Herzog-August-Bibliothek tätigt Millionen-Ankauf Für rund 2,8 Millionen Euro hat die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel ein 400 Jahre altes Buch gekauft. Es handelt sich um das "Album Amicorum" des Augsburger Kaufmanns, Kunstvermittlers und Diplomaten Philipp Hainhofer (1578-1647), wie die Bibliothek und das niedersächsische Kulturministerium in Hannover mitteilten. Die Bibliothek erwarb das Werk, das als Kulturgut von nationalem Rang gilt, von einem privaten Sammler. Der Kauf wurde unter anderem vom Bund und der Kulturstiftung der Länder unterstützt. Das Land Niedersachsen finanziert darüber mit 300.000 Euro ein dreijähriges Forschungsprojekt, das die Entstehung und Geschichte des Stammbuchs und seiner künstlerischen Ausgestaltung untersuchen soll.

Filmfestival Venedig: Matt Dillon in Jury berufen Der US-Schauspieler Matt Dillon zieht in die Jury des Filmfestivals in Venedig ein. Das teilten die Veranstalter mit. Der 56-Jährige werde den rumänischen Filmregisseur und Drehbuchautor Cristi Puiu ersetzen. Die Festivalmacher sprachen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden in der Pressemitteilung von "unerwarteten Schwierigkeiten", ohne Details zu nennen. Puiu habe nicht kommen können, was mit den Reisemöglichkeiten und der Corona-Lage zu tun habe, erläuterte ein Sprecher. Das 77. Internationale Filmfestival startet offiziell am 2. September und läuft bis zum 12. September. Die Jury, die von der australischen Schauspielerin Cate Blanchett geleitet wird, besteht aus insgesamt sieben Mitgliedern. Darin sitzt auch der deutsche Filmemacher Christian Petzold. Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen läuft der Film "Und morgen die ganze Welt" der deutschen Regisseurin Julia von Heinz.