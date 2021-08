Kulturnachrichten

Freitag, 6. August 2021

Andernach ehrt US-Autor Bukowski mit Straßenname Im rheinland-pfälzischen Andernach erinnert fortan ein Charles-Bukowski-Ufer an den dort geborenen US-Autor Charles Bukowski (1920-1994). Bei einem Festakt am Freitag wurde an einem Weg zu einer ehemaligen Fähranlegerstelle am Rhein ein Findling mit einer Infotafel enthüllt. Auf diesem Weg wurde Bukowski bei seinem Heimatbesuch 1978 fotografiert. Laut Bukowski-Gesellschaft ist das die erste Straße weltweit, die nach dem Autor benannt ist. Ebenfalls wurde am Freitag eine Ausstellung in der Stadtbücherei im Historischen Rathaus eröffnet. Sie widmet sich dem literarischen Schaffen Bukowskis. Anlass der Andernacher Ehrungen ist der 100. Geburtstag Bukowskis im vergangenen Jahr. Wegen der Corona-Pandemie waren viele Veranstaltungen zu diesem Jubiläum abgesagt worden.

Neandertaler-Modell in Mettmann soll dunkler werden Das Neandertal-Museum im Mettmann verpasst seinem wohl bekanntesten Modell eines Urmenschen eine dunklere Hautfarbe. Die Nachbildung eines Neandertalers mit Speer werde am 8. Oktober anlässlich des Jubiläums zum 25-jährigen Bestehen des Museums gegen ein Modell mit einem dunkleren Teint ausgetauscht, sagte Museumsdirektorin Auffermann dem Evangelischen Pressedienst. Neuere Forschungsergebnisse legten die Vermutung nahe, dass die Neandertaler eine dunklere Hautfarbe hatten als die im Museum präsentierten Nachbildungen. Dabei stützte man sich unter anderem auf Analysen von Paläogenetikern, so Auffermann. Zumindest die Menschen der Gattung Homo Sapiens, die vor Zehntausenden Jahren in Europa lebten, hätten noch eine dunklere Haut gehabt. Der moderne Mensch habe erst eine hellere Hautfarbe entwickelt, als er sesshaft wurde und mehr Getreide und weniger Fleisch und Fisch aß.

Filmfestival erinnert an den Bau der Berliner Mauer Im Berliner Mauerpark startet am 13. August das dreitägige Filmfestival "Mauerfilme". Anlass ist der 60. Jahrestag des Mauerbaus, teilten die Kulturprojekte Berlin mit. Gezeigt werden im Amphitheater des Mauerparks rund 75 Filme, Dokumentationen und Archivschnipsel aus Ost und West, darunter auch 20 Animations- und Kurzspielfilme aus jüngerer Zeit zum Thema Berliner Mauer. Auch Publikumsgespräche mit Filmemachern und Zeitzeugen sind geplant. Am 13. August 1961 wurde vom SED-Regime die Berliner Mauer gebaut und die innerdeutsche Grenze geschlossen. Die Mauer stand 28 Jahre.

Deutscher Musikwettbewerb beginnt in Freiburg Ab heute beginnt der Deutsche Musikwettbewerb (DMW) für den professionellen musikalischen Nachwuchs. Erstmals findet die Veranstaltung wegen der Corona-Krise ohne Publikum statt. Man sei froh, dass das Spielen vor der Jury überhaupt möglich ist, sagte DMW-Projektleiterin Irene Schwalb. Im Vorfeld konnten sich in einer virtuellen Runde von rund 300 Künstlerinnen und Künstlern 111 durchsetzen. Diese spielen ab heute in der Hochschule für Musik Freiburg und im Ensemblehaus Freiburg vor einer 25-köpfigen Jury. Die Teilnehmer treten unter anderem in den Kategorien Flöte, Oboe, Horn, Posaune, Schlaginstrumente, Klavier, Cembalo, Klaviertrio, Klavierquartett, Ensembles für Neue Musik und Komposition an. Bis zum bis 12. August können die jungen Musiker ihr Können in Freiburg beweisen. Ab Montag kann der Wettbewerb auch im Internet verfolgt werden.

Berliner Clubs starten Corona-Pilotprojekt Die Berliner Clubs tasten sich nach langer Pause langsam wieder in ihr Nachtleben zurück. Heute startet dafür ein dreitägiges Pilotprojekt mit sechs Clubs. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie vor 18 Monaten darf in Innenräumen wieder getanzt werden - ohne Maske und Abstand. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher werden zugelassen. Sie werden vorab mit PCR-Tests auf das Coronavirus untersucht, unabhängig davon, ob Menschen schon geimpft sind. Alle Teilnehmer müssten die vorgeschlagene Teststrategie durchlaufen, hieß es. Mit dem Projekt soll nach Angaben des Berliner Senats aufgezeigt werden, ob und wie Tanzveranstaltungen in Clubs auch unter pandemischen Bedingungen in Zukunft sicher möglich sein können.

Radio-Bremen-Krimipreis für norwegische Autorin Die norwegische Juristin und Schriftstellerin Anne Holt erhält den Radio-Bremen-Krimipreis 2021. Die 62-Jährige bekomme die Auszeichnung für die Klarheit, mit der sie gesellschaftlich brennende Konflikte in ihren Romanen thematisiere, teilte der Sender mit. Ihre Krimis handeln von rechtsradikalen Terroranschlägen, Attentaten auf Politiker und thematisieren Doping und Intrigen in einem mächtigen Sportverband. In Holts in den 90er Jahren begonnenen Krimireihe steht die lesbische Polizistin Hanne Wilhelmsen im Mittelpunkt, die angeschossen wird und im Rollstuhl ermittelt. Holt gilt als eine der erfolgreichsten skandinavischen Autorinnen weltweit. Der Preis soll ihr am 19. Oktober verliehen werden. Der Radio-Bremen-Krimipreis wird seit 2001 jährlich an deutschsprachige sowie internationale Autorinnen und Autoren vergeben und ist mit 2.500 Euro dotiert. Er zählt zu den renommiertesten Krimipreisen in Deutschland. Im vergangenen Jahr ging er an den deutschen Schriftsteller Jan Costin Wagner.

Berliner Friedrichstadt-Palast öffnet wieder Der Berliner Friedrichstadt-Palast öffnet nach fast anderthalb Jahren wieder seine Türen. Ab dem 7. August starten erste Voraufführungen zur neuen Glitzershow "Arise" - darin geht es um einen Fotografen und dessen Muse. Auch Künstler Tom Neuwirth ("Conchita Wurst") hat an der Musik mitgearbeitet. Die offizielle Premiere ist für den 22. September geplant. Die Berliner Theater hatten im März 2020 schließen müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der Friedrichstadt-Palast kündigte danach an, erst im Jahr darauf wieder zu öffnen. Der Grund waren Sanierungsarbeiten, die eigentlich für 2022 geplant waren, wegen der Zwangspause aber vorgezogen wurden. Im Saal wird vorerst weiter Abstand gehalten. Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen im Schachbrettmuster. Außerdem gilt bis zum Platz eine Maskenpflicht. Gäste müssen zudem nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

RTL-Mediengruppe und Gruner und Jahr fusionieren Die RTL-Mediengruppe und der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr werden zusammengelegt. Der Abschluss der Transaktion ist nach Angaben von RTL für den 1. Januar 2022 vorgesehen. Der Kaufpreis beträgt 230 Millionen Euro. Zu Gruner und Jahr zählen Titel wie "Stern", "Geo" und "Brigitte". Sowohl die RTL Group als auch der Verlag gehören zu Bertelsmann. Mit dem Zusammenschluss wollen die beiden Medienhäuer großen Internet-Plattformen und Streamingdiensten entgegentreten, die einen immer größeren Teil des Werbemarktes beherrschen.

Früherer Gruner+Jahr-Chef Schulte-Hillen gestorben Der langjährige Chef des Zeitschriftenverlags Gruner+Jahr, Gerd Schulte-Hillen, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren, wie das Hamburger Medienhaus bestätigte. Schulte-Hillen stand rund 20 Jahre an der Spitze des Unternehmens. 1981 übernahm er den Vorstandsvorsitz, im Alter von 60 Jahren wechselte er in den Aufsichtsrat, dessen Vorsitz er von 2000 bis 2003 innehatte. Kulturstaatsministerin Grütters nannte Schulte-Hillen eine der bedeutendsten Verlegerpersönlichkeiten der Bundesrepublik: "Mit einer auch in schwierigen Zeiten starken, souveränen Haltung hat er sich in einem rasch verändernden Markt mit Leidenschaft für die Publikation klassischer journalistischer Qualitätszeitungen eingesetzt." Er werde fehlen, so Grütters.

Golden-Globes-Verband stimmt für Reformen Der für die Vergabe der Golden-Globe-Trophäen zuständige Verband hat sich für Reformen in den eigenen Reihen ausgesprochen. Wie der Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA) mitteilte, stimmten die 85 Mitglieder mehrheitlich neuen Satzungen zu. "Vor drei Monaten haben wir versprochen, Änderungen vorzunehmen", sagte der HFPA-Vorsitzende Ali Sar in einer Mitteilung. Mit dieser Abstimmung habe die Organisation nun einen wichtigen Schritt für Neuerungen getan. Die Organisation verspricht mehr Diversität und Transparenz. Demnach will der kleine Verband in diesem Jahr mindestens 20 neue Mitglieder aufnehmen, vorrangig Afroamerikaner, und innerhalb von 18 Monaten die Zahl der Mitglieder verdoppeln.

Rundfunkkommission sieht Urteil zum Beitrag positiv Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sieht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Mediensystems. Karlsruhe habe unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Sender Eckpfeiler der Demokratie seien und damit der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung dienten, sagte die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder. Ähnlich äußerte sich der Intendant des Deutschlandradios, Raue. Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Haseloff erklärte dagegen, die Ablehnung des Medienänderungsstaatsvertrages sei richtig gewesen. Die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten sei nicht mehr zeitgemäß. Der von der zuständigen KEF-Kommission festgesetzte Beitrag sei für die Bürger intransparent und werde immer weniger akzeptiert. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht die von Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent auf 18 Euro 36 in Kraft gesetzt. Das Veto des Bundeslandes sei verfassungswidrig gewesen, entschieden die Richter.

London einigt sich mit Berlin auf Visafreiheit für Künstler Mehr als ein halbes Jahr nach dem Brexit hat sich Großbritannien nach eigenen Angaben mit Deutschland und 18 weiteren EU-Staaten auf visafreie Reisen für Musiker und Künstler geeinigt. In diesen Staaten, zu denen auch Frankreich oder Österreich zählen, seien kurzfristige Tourneen ohne Visum oder Arbeitserlaubnis nun wieder möglich, teilte das Kulturministerium in London am Donnerstag mit. Großbritannien erlaubt seinerseits Aufenthalte von bis zu drei Monaten. Von der Bundesregierung gab es dafür zunächst weder eine Bestätigung noch eine Reaktion. Monatelang hatten Künstler wie die Sänger Elton John und Ed Sheeran die Regierung aufgefordert, sich für visafreie Reisen einzusetzen. Seit dem 1. Januar benötigten Künstler teure Visa für Auftritte in der EU beziehungsweise in Großbritannien. London und Brüssel machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich.