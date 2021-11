Kulturnachrichten

Sonntag, 7. November 2021

Andenken an Amy Winehouse bringen viel Geld ein Im kalifornischen Beverly Hills werden Andenken an die legendäre Sängerin Amy Winehouse versteigert. Am ersten Tag der Auktion brachten viele Stücke weit mehr als den Schätzpreis ein. So wurde eine herzförmige rote Ledertasche für knapp 205.000 Dollar verkauft. Sie war mit 20.000 Dollar veranschlagt. Ein goldfarbenes Minikleid kam für 150.000 Dollar unter den Hammer, es war auf 7.000 Dollar geschätzt worden. Im Rahmen der zweitägigen Auktion, zehn Jahre nach dem Tod der Sängerin, werden über 800 Nachlass-Stücke angeboten. Ein Teil des Erlöses ist für einen guten Zweck bestimmt. Das Geld geht an die Amy-Winehouse-Stiftung, die Jugendliche vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen will. Amy Winehouse war im Juli 2011 mit 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben.

"Cenzorka - 107 Mothers" gewinnt Hauptpreis des Filmfestivals Cottbus Der Spielfilm "Cenzorka - 107 Mothers" des slowakischen Regisseurs Peter Kerekes hat den mit 25 000 Euro dotierten Hauptpreis als bester Film beim diesjährigen Filmfestival Cottbus gewonnen. Der Film verbinde wahre Begebenheiten und Fiktion in einem Frauengefängnis. Der mit 7500 Euro Spezialpreis für die beste Regie ging an Jan P. Matuszynski für seinen Film "Leave no traces". Für eine herausragende schauspielerische Einzelleistung in "Brighton 4th" von Levan Koguashvili wurde Levan Tediashvili mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro geehrt. Insgesamt wurden auf dem 31. Filmfestival Cottbus des osteuropäischen Films Preisgelder in Höhe von fast 70 000 Euro vergeben, darunter auch in den Wettbewerben Kurzfilm und Jugendfilm. Trotz Corona-Auflagen kamen mehr als 10 000 Besucher in die Festival-Kinos. In den drei Wettbewerben Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm wurden 32 Filme aus 26 Ländern präsentiert.

Secession Verlag wird mit Berliner Verlagspreis 2021 ausgezeichnet Der Große Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr an den Secession Verlag. Die mit 35 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem Verlag für Literatur internationaler zeitgenössischer Autorinnen und Autoren am Sonntag in Berlin zuerkannt. Zwei mit jeweils 15 000 Euro verbundene Verlagspreise gingen an den Verlag Das kulturelle Gedächtnis und das Verlagshaus Jacoby & Stuart. Die ebenfalls nominierten Verlage be.bra, Jaja und mikrotext erhielten eine Anerkennung von jeweils 1000 Euro. Für Berlins Kultursenator Lederer leisten die Verlage "einen fundamentalen Beitrag zur Vielfalt unserer Gesellschaft, weil sie eben jene in ihren Verlagsprogrammen seit vielen Jahren abbilden". Die Auszeichnung für Verlage mit einem Jahresumsatz von bis zu zwei Millionen Euro und einem Berliner Firmensitz wird seit 2018 gemeinsam von Kultur- und Wirtschaftsverwaltung vergeben.

Lauterbach-Preis für soziale Kunst an Danica Dakić verliehen Die Künstlerin Danica Dakić ist in Düsseldorf mit dem "Lauterbach Preis für soziale Kunst" ausgezeichnet worden. Die in Weimar und Düsseldorf lebende Künstlerin und Professorin Dakić setzt sich in ihren multimedialen Arbeiten zumeist mit gesellschaftlichen Fragen wie Globalisierung und Krieg auseinander. Werke von Dakić waren sowohl auf der documenta 12 sowie auf der Biennale von Vendig 2019 zu sehen. Seit 2011 ist sie als Professorin an der Bauhaus-Universität Weimar tätig. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wurde zum ersten Mal von der Carl und Ruth Lauterbach-Stiftung vergeben und soll alle vier Jahre verliehen werden.

Der UB40-Mitbegründer Terence Wilson ist tot Der Sänger und Mitbegründer der britischen Reggae-Band UB40, Terence Wilson, ist tot. Wilson sei nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben, teilte die Band auf Twitter mit. Der Sänger und Percussionist, auch bekannt als "Astro", gehörte zur ersten Besetzung von UB40, die sich 1979 in Birmingham gründeten. 2013 verließ er die Band und gründete mit dem ehemaligen UB40-Sänger Ali Campbell eine eigene Formation. Mit ihrer Neuinterpretation von Neil Diamonds "Red Red Wine" gelangten UB40 Anfang der 1980er Jahre zu internationaler Berühmtheit. Seitdem verkauften sie mehr als 100 Millionen Tonträger und sind damit bis heute eine der erfolgreichsten Reggae-Bands aller Zeiten.

Preise bei Nordischen Filmtagen in Lübeck verliehen Bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck ist "The Gravedigger's Wife" mit dem NDR-Filmpreis ausgezeichnet worden. Der Film des somalischen Regisseurs Khadar Ayderus Ahmed erzähle eine persönliche Geschichte, die den Ungehörten eine Stimme gebe und die Unsichtbaren sichtbar mache, hieß es zur Begründung durch die Jury. Der mit 12.500 Euro dotierte NDR-Filmpreis wird seit 1990 an einen "Spielfilm von besonderer künstlerischer Qualität" verliehen. Der mit 7.500 Euro dotierte Preis für das beste Spielfilmdebüt ging an den isländischen Eröffnungsfilm "Cop Secret" von Ex-Fußballprofi Hannes Halldórsson. Insgesamt wurden bei den Nordischen Filmtagen zehn Filmpreise im Gesamtwert von 58 000 Euro vergeben.

Sebastian Koch für Lebenswerk geehrt Schauspieler Sebastian Koch (59) ist beim internationalen Filmfestival in Braunschweig für sein Lebenswerk geehrt worden. Er erhielt am Samstag den mit 20.000 Euro höchstdotierten Preis der Filmwoche. Die Jury vergibt die "Europa" für herausragende darstellerische Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur. In den Jahren zuvor hatten Preisträger wie Mario Adorf, Sandrine Bonnaire und Mads Mikkelsen internationales Flair in die zweitgrößte Stadt Niedersachsens gebracht. Nach einem pandemiebedingt nur digitalen Festival im vergangenen Jahr lockte das Braunschweig International Film Festival BIFF in diesem Jahr wieder Zuschauer in diverse Spielstätten. 288 Filme standen auf dem Programm, das am Sonntag endet.

Büchner-Preis an Clemens J. Setz verliehen Der österreichische Schriftsteller und Übersetzer Clemens Johann Setz hat in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis 2021 erhalten. Sein Werk entferne sich maximal weit von der traditionellen Buchkultur und ihren Lektürepraktiken und habe sich neuen medialen Repräsentationsformen geöffnet, sagte der Literaturkritiker Ijoma Mangold in seiner Laudatio. Setz sei ein extrem technologieaffiner Schriftsteller. Seine Bücher funktionierten wie Computerspiele. Sie seien eine Aufforderung, die Gedankenexperimente der Romanwelt regelgerecht nachzuspielen. Jeder Mensch, der Geschichten erzählen wolle, müsse auch an Außerirdische predigen können, sagte Setz in seiner Dankesrede. Das sei für ihn das geheime Herz aller Erzählkunst. Als für ihn prägende literarische Gestalten nannte Setz Josef Winkler, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Ohne sie hätte er nie im Leben selbst mit dem Schreiben begonnen.

Schauspieler und Synchronsprecher Krone gestorben Der Schauspieler und Synchronsprecher Raimund Krone ist im Alter von 75 Jahren gestorben. "Eine große Stimme ist auf immer verloren", teilte sein Bruder Michael Krone am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Raimund Krone starb demnach am 2. November nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin. Er entstammte einer Schaupieler-Familie und übernahm mehr als 800 Synchronrollen, etwa für Christopher Lloyd und Kirk Douglas sowie in einer Reihe von US-Serien, darunter "Ein Colt für alle Fälle", "MacGyver" und "Navy CIS". Er lieh seine Stimme auch dem US-Schauspieler Michael Dorn in dessen Rolle als Klingone Worf in "Star Treck" und "Raumschiff Enterprise".

Sklavenzimmer in Pompeji entdeckt Bei Ausgrabungen in der versunkenen Stadt Pompeji wurde ein gut erhaltenes Sklavenzimmer entdeckt. In der etwa 16 Quadratmeter großen Kammer auf einem Grundstück etwas außerhalb der antiken Stadt wurden drei Betten, einige Amphoren, Vasen und eine Kiste mit Zaumzeug für Pferde gefunden. Der Raum habe den Herren des Hauses wohl als Abstellkammer und zugleich als schmucklose Unterkunft für die Sklaven gedient. Es sei etwas entdeckt worden, was normalerweise im Schatten bleibt, sagte Gabriel Zuchtriegel, der Museumsdirektor von Pompeji, der Deutschen Presse-Agentur. In antiken Überlieferungen und Schriftstücken wurde zumeist nur das Leben der oberen Schicht thematisiert. Der neue Fund biete nun die Chance, auch einen kleinen Einblick in das Leben der Sklaven zu bekommen.