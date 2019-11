And the winner is... Prix Europa 2019 Feature, 28 min

Logo Prix Europa

Der Prix Europa zeichnet jedes Jahr die besten europäischen Medienproduktionen aus. Das Festival fand in diesem Jahr vom 6. bis 12. Oktober in Potsdam statt.

Staatssekretär Thomas Kralinski, Gewinnerin Eleanor McDowall und Moderatorin Shanli Anwar (v.lks.) (rbb / Thomas Ernst)

Best Radio Documentary 2019: "A sense of Quietness"

Von: Eleanor McDowall

Regie: Eleanor McDowall

Produktion: Falling Tree Productions für BBC Radio 4, 2018

Länge: 27‘30

Lange Zeit hatte Irland eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt. Das Feature "A sense of Quietness" verwebt die Geschichten von vier Frauen, deren Leben von diesem strikten Verbot geprägt sind. Ihre Erzählungen münden alle in dem historischen Referendum 2018/2019, als eine überraschend deutliche Mehrheit der Iren für eine Lockerung des Gesetzes gestimmt hat. "A sense of Quietness" wurde von der Prix Europa Jury als akustisches Juwel bezeichnet, das einen vom ersten Satz an fesselt und mitnimmt.

Eleanor McDowall, geboren 1985 in London, arbeitet seit Jahren als Autorin und Regisseurin für Radiofeatures. Für BBC Radio 4 betreut sie die Sendung Short Cuts für Kurzdokus, die 2017 und 2018 mit dem Gold Award Best Radio Podcast ausgezeichnet wurde. Außerdem ist sie Gründerin der internationalen Feature- und Hörspielplattform Radio Atlas.

Elena Zieser (lks.) gewinnt in der Kategorie Digital Audio Rising Star (rbb / Thomas Ernst)

Digital Audio Rising Star 2019: "Helena"

von Elena Zieser

Regie und Schnitt: Elena Zieser

Mit: Hella Vahl und Bettina Wiehler

Musik und Komposition: Niklas Kammermeier

Gesang: Bettina Wiehler, Hella Vahl, Elke Schröder, Rosemarie Kaiser und der Gostenhofer Gesangsverein

Eine Produktion des Experimentellen Radios an der

Bauhaus-Universität Weimar, 2019

Länge: 57‘00

Elena Zieser, geboren 1989 in Nürnberg, lebt und arbeitet in Berlin. Seit ihrem Studium der Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar, mit Schwerpunkt am Lehrstuhl für Experimentelles Radio, arbeitet sie als selbstständige Künstlerin im Bereich Hörspiel und Klangkunst für Radio, Museen und Theater. Außerdem leitet sie Workshops und Lehrveranstaltungen zum Thema Sounddesign, Produktion und Audioschnitt.

Gruppenbild der Gewinnerinnen und Gewinner 2019 (rbb / Thomas Ernst)