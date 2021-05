AN LEKTORAT (nicht Lukas) Pro und Contra Aufhebung der Impfpriorisierung - eine gute Idee?

Von Silke Hasselmann und Michael Watzke

Eigentlich gibt es für die Covid-19-Impfung eine feste Reihenfolge - nun wird sie immer mehr aufgehoben. (imago / Ikon Images / Gary Waters)

Die Impfpriorisierung wird nach und nach aufgehoben. Damit kann jeder jeden Impfstoff bekommen - theoretisch, wenn er oder sie einen Termin ergattert. Was ist davon zu halten? Ein Pro und Contra.

Pro von Silke Hasselmann

"Na klar ist sie dafür!", werden Sie vielleicht sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich vorvergangene Woche meinen linken Oberarm freimachen durfte. Ja, ich habe die erste immunisierende Dosis im Körper. Und das, obwohl ich – nun ja – "erst" 55 bin, ohne jede gesundheitliche Vorbelastung und weder im Krankenhaus, Pflegeheim, bei der Polizei oder an der Supermarktkasse beschäftigt. Ich bin sozusagen "eigentlich" noch längst nicht dran.

Doch selbst wenn ich keinen Hausarzt hätte, dessen Ü80- und Ü70-Patienten längst geimpft sind – und zwar zumeist über das städtische Impfzentrum –, und der deshalb auch eine Liste den Namen interessierter jüngerer, gesunder Patienten führt, die, ohne impfstofftechnisch wählerisch zu sein, bereit stünden, bevor der kostbare Stoff ungenutzt vernichtet werden müsste – ich wäre für die vollständige Aufgabe der festgelegten Reihenfolge.

Die war anfangs berechtigt – schon wegen der chaotischen Lieferengpässe und der folgenden Rationierung. Doch mittlerweile sind die meisten der Hochbetagten vollständig geimpft und die Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen bestmöglich geschützt. Das medizinische Personal ist auch durch – außer den gar nicht so wenigen skeptischen Ärzten, Pflegerinnen und Physios, die die Impfung ausgeschlagen haben. Nun sollte es ein anderes Hauptziel geben: Die rasche Herdenimmunisierung, wie es so schön heißt.

Zur "Herde" zählen nun mal alle Schäfchen. Zwar ist das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, gar zu sterben, sehr ungleich verteilt. Doch seit wir wissen, dass die Geimpften egal welchen Alters bei einer Infektion kaum noch ansteckend sind, ist doch klar: Wir alle hätten etwas davon, wenn so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich geimpft wären. Also weg mit den zu bürokratischen Priorisierungshürden, die in der Praxis häufig schon deshalb unterlaufen werden, weil viele der bislang priorisierten Impfkandidaten ihre Termine ohne Absage sausen lassen. Nein: Lieber die theoretisch gut gemeinte Reihenfolge auf den Müll werfen als praktisch ungenutzten Impfstoff.

Contra von Michael Watzke

Super – jetzt kann sich also jeder Mensch zu jeder Zeit mit jedem Impfstoff impfen lassen. Bayern war natürlich wieder mal Erster bei der Aufhebung der Impfpriorisierung. Schließlich heißt der hiesige Ministerpräsident ja Markus Söder. Die anderen Bundesländer zogen natürlich sofort nach bei der Vakzin-Variabilität. Keiner will der letzte sein. Klingt ja auch erstmal nicht schlecht, dass jetzt alle Bürgerinnen und Bürger die maximale Impffreiheit haben.

Nur: Was hilft’s? Der Flaschenhals beim Impffortschritt ist nicht die Priorisierung, sondern der Mangel an bestimmten Impfstoffen. Die Freigabe macht aus einem geordneten (manchmal überbürokratischen) Vorgang ein Wildwest-Impf-Rodeo. Jeder will nun Biontech oder Moderna kriegen. Weil dort die Impfabstände geringer sind und man schneller durchgeimpft ist. Noch beliebter: Johnson & Johnson. Da reicht schon eine Impfung. Astrazeneca dagegen wird einem derzeit in Bayern geradezu nachgeschmissen. Keiner will es – warum? Nicht wegen möglicher Nebenwirkungen. Sondern weil bei diesem Vakzin der Impf-Abstand zwölf Wochen beträgt. Wer sich heute eine Dosis Astra in den Oberarm schießen lässt, wird vor den Sommerferien kaum mit dem Impfen durch sein. Auslandsurlaub ohne Quarantäne wird dann schwierig.

So entsteht ein Wettbewerb: Wer ist am schnellsten durchgeimpft? Wettbewerb ist oft förderlich, um etwas zu beschleunigen. Beim Impfen aber wird Competition für Frust sorgen. Deshalb ist die Aufhebung der Impfpriorisierung der falsche Schritt.