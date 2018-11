Amazon und das Weihnachtsgeschäft "Komfort schaltet unser kritisches Bewusstsein aus"

Johannes Bröckers im Gespräch mit Shanli Anwar

Amazon-Paketzentrum in Großbritannien (dpa/Picture alliance/PA wire)

Schlechte Arbeitsbedingungen und unkontrollierte Marktmacht der digitalen Großkonzerne halten Kunden nicht von Shopping-Plattformen wie Amazon fern. Die Rahmenbedingungen im Online-Handel zu verbessern, sei Aufgabe der Politik, sagt der Autor Johannes Bröckers.

Die enorme Marktmacht des US-Konzerns Amazon ist so gut wie jedem bekannt. Das Unternehmen pflege zudem "eine Form der Überwachung oder des Überwachungskonsums", die er persönlich nicht gut finde, sagt der Buchautor Johannes Bröckers. Amazon zeichne jeden Klick seiner Kunden auf und werte ihn aus. Und dennoch: Es falle schwer, die Plattform zu meiden.

"Ich vermute einfach, dass dieser smarte und tolle Service, den uns Amazon anbietet, indem es uns die Sachen nach Hause schickt, und dieser bequeme Komfort unser kritisches Bewusstsein in gewisser Weise ausschaltet", sagt Bröckers. Ihm selbst ergehe es nicht anders. Bei der Arbeit an seinem Buch "Schnauze, Alexa! Ich kaufe nicht bei Amazon" sei er von seinem "eigenen unreflektierten Einkaufsverhalten ausgegangen".

"Da ist die Politik gefragt"

Amazon sei ein Konzern, der seine Mitarbeiter schlecht behandle und zu den "ganz großen Steuervermeidern" gehöre. "Da muss man einfach sagen: Das geht nicht", so Bröckers. In der physischen Welt hätte ein Unternehmen mit der Marktmacht von Amazon längst Ärger mit dem Kartellamt bekommen. In der digitalen Welt gebe es aber weniger Regulierung - und auch kein Kartellamt.

"Da ist auf jeden Fall die Politik auch gefragt, das kann man jetzt nicht bei uns Kunden oder Verbrauchern ablegen", meint Bröckers.

