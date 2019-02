Kulturnachrichten

Freitag, 8. Februar 2019

Amazon-Chef wirft Boulevardblatt Erpressung vor Dabei geht es um eine mögliche Veröffentlichung freizügiger Fotos Amazon-Chef Jeff Bezos hat der Boulevardzeitung "National Enquirer" Erpressung im Zusammenhang mit intimen Fotos vorgeworfen. Das Blatt habe damit gedroht, die Fotos von ihm zu veröffentlichen, wenn seine Privatermittler nicht von der Boulevardzeitung abließen, teilte Bezos in einem Beitrag auf Medium.com am Donnerstag mit. Die Zeitung hatte vergangenen Monat einen Bericht veröffentlicht, der Textnachrichten zwischen Bezos und der früheren TV-Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez enthielt. Seitdem haben Privatermittler versucht herauszufinden, wie der "National Enquirer" an die Nachrichten kam. Bezos teilte nun mit, die Mutterfirma der Zeitung habe versucht, ihn zu einem Deal zu bewegen: Um zu verhindern, dass die Boulevardzeitung die freizügigen Fotos veröffentliche, solle er eine öffentliche Stellungnahme abgeben, wonach er keinen Grund zur Annahme habe, dass die Berichterstattung vom "National Enquirer" politisch motiviert sei.

Woody Allen verklagt Amazon Studios Vier vertraglich vereinbarte Filme werden nicht produziert bzw. nicht vertrieben Woody Allen zieht gegen die Filmproduktionsgesellschaft Amazon Studios wegen Vertragsbruchs vor Gericht. Der Regisseur und vierfache Oscar-Preisträger hat die Klage mit Schadenersatzforderungen in Höhe von 68 Millionen Dollar (etwa 61 Mio. Euro) am Donnerstag in New York eingereicht, wie die Filmbranchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichten. Allen wirft Amazon Studios demnach vor, einen früheren Deal über die Produktion und den Vertrieb von vier Spielfilmen abgesagt zu haben. Der Streaming-Dienst habe als Grund für diesen Schritt "25 Jahre alte, haltlose Anschuldigungen gegen Mr. Allen" angeführt, zitieren die Zeitungen aus der Klageschrift. Woody Allens Adoptiv-Tochter Dylan Farrow hatte 2018 im Zuge der "Time's Up"- und "MeToo"-Bewegung erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur vorgebracht, sie sei als Siebenjährige im Elternhaus missbraucht worden. Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Sie waren erstmals 1992 nach der Trennung von Allen und Mia Farrow in einem Sorgerechtsprozess aufgekommen. Die Polizei ermittelte damals, es kam aber nicht zu einer Anklage.

69. Berlinale eröffnet Es ist die letzte Berlinale mit Dieter Kosslick als Direktor Mit "The Kindness of Strangers" der dänischen Regisseurin Lone Scherfig ist am Donnerstagabend die 69. Berlinale eröffnet worden. Bis zum 17. Februar werden 400 Filme aus 74 Ländern gezeigt, von denen 23 im Wettbewerb laufen. 17 Filme konkurrieren um den Goldenen und die Silbernen Bären, die am 16. Februar verliehen werden, sechs Produktionen laufen außer Konkurrenz. Sieben Wettbewerbsfilme wurden von Frauen gedreht. Aus Deutschland gehen drei Produktionen ins Rennen, darunter "Der Goldene Handschuh" von Fatih Akin. Das diesjährige Motto lautet "Das Private ist politisch". Themen im Wettbewerb sind etwa Kindheit und Familie, Gendergerechtigkeit, Kirche und Patriarchat oder auch die politische Lage in Brasilien. Die Internationale Jury leitet in diesem Jahr die französische Schauspielerin Juliette Binoche. Ihr zur Seite stehen unter anderem Sandra Hüller und Justin Chang. Es ist die letzte Berlinale mit Dieter Kosslick als Direktor.

Späte Entschuldigung für Absage an George Orwell British Council hatte Essay des Autors abgelehnt Fast 70 Jahre nach dem Tod des englischen Schriftstellers George Orwell hat sich der British Council dafür entschuldigt, seinerzeit einen Essay des Autors abgelehnt zu haben. Wie das Kulturinstitut mitteilte, hatte es die 1946 bei Orwell bestellte Abhandlung über die englische Küche zwar als "exzellent" bezeichnet, sie aber dennoch zurückgewiesen. Unter anderem sei bemängelt worden, das Rezept des Schriftstellers für Orangen-Marmelade enthalte "zu viel Zucker und Wasser". Die britische Küche beschrieb der Autor von "Farm der Tiere" und "1984" in dem Essay als "eine simple, eher schwere und vielleicht etwas barbarische Kost". Es sei unklug, einen solchen Artikel für kontinentale Leser zu veröffentlichen, befand der British Council, der sich um die Förderung britischer Kultur im Ausland kümmert.