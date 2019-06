Amarcord und Freunde 20 x "a cappella" in Leipzig

Von Claus Fischer

Die Sänger von "amarcord" haben ihr eigenes Festival gegründet. (amarcord)

Am Anfang stand die Idee der Mitglieder des Leipziger Vokalensembles "amarcord", befreundete Vokalgruppen einzuladen, um eine mehrtägige Session mit Freunden zu feiern. Aus dem Privattreff wurde ein regelmäßiges Festival.

Am Anfang stand die Idee der Mitglieder des Leipzig Vokalensembles "amarcord", befreundete Vokalgruppen nach Leipzig einzuladen, um eine mehrtägige Session mit Freunden zu feiern. Allerdings war bereits bei der ersten Ausgabe von "a cappella" im Frühjahr 1997 Publikum mit dabei und von der Idee begeistert. So entschieden sich die Organisatoren, ein regelmäßiges Festival für Vokalmusik in Leipzig zu etablieren.

Leipziger Erfolgsmodell

Zunächst fand es im Zweijahresrhythmus statt, seit 2006 jährlich. Das Festivalkonzept, die renommiertesten Ensembles der Vokalmusikszene einzuladen, hat sich im Kern bis heute nicht verändert, allerdings gehört inzwischen auch ein Wettbewerb für Nachwuchsgruppen und eine Vortragsreihe mit zum Programm. "a cappella" in Leipzig ist längst zu einer Marke geworden, die auch andernorts in Deutschland erfolgreich kopiert wird.

(cfi)