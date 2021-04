Amanda Gorman als erste Poetin auf "Vogue"-Cover

Freitag, 9. April 2021

Die junge US-Poetin Amanda Gorman, die im Januar bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden auftrat, ziert das neue Cover der US-Modeschrift "Vogue". Sie sei die erste Poetin auf dem Titelblatt der Modezeitschrift, schrieb die 23-Jährige auf Instagram. Dafür sei sie "ewig dankbar". Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman war 2017 von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel "National Youth Poet Laureate" geehrt worden. Bei Bidens Amtseinführung trug sie ihr dafür verfasstes Werk "The Hill We Climb" vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der sozialen Realität Amerikas verwebt.

In einem französischen Dokumentarfilm werden erneut Zweifel daran geäußert, dass das teuerste Gemälde der Welt tatsächlich von Leonardo da Vinci stammt. Nach Analysen des Louvre in Paris soll das Ölgemälde "Salvator Mundi" zwar in einem Atelier da Vincis entstanden sei - der Meister selbst soll dazu aber lediglich "beigetragen" haben. So heißt es in der Kunst-Doku von Antoine Vitkine, die in der kommenden Woche im französischen Fernsehen gezeigt werden soll.

Das Gemälde war 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Seit der Auktion wurde es nicht mehr öffentlich ausgestellt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der saudische Kronprinz Bin Salman der Käufer gewesen sein.