Sonntag, 25. November 2018

Alternativer Nobelpreis für Menschenrechts- und Umweltaktivisten

Preisträger aus Saudi-Arabien können zur Preisverleihung nicht erscheinen

Mehrere Menschenrechts- und Umweltaktivisten sind am Freitagabend in Stockholm mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Fünf von ihnen teilen sich ein Preisgeld von drei Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 290.000 Euro). Drei der Preisträger, die Menschenrechtler Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahad al-Kahtani und Walid Abu al-Chair, die das autoritäre System in Saudi-Arabien kritisieren, konnten an der Verleihung des "Right Livelihood Awards" nicht teilnehmen, weil sie derzeit inhaftiert sind. Ausgezeichnet wurden auch Yacouba Sawadogo, ein Bauer aus Burkina Faso, und der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo. Sie erhielten den Preis für ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in der afrikanischen Sahel-Zone. Sawadogo sagte: "Alles, was ich besitze, sind ein Esel und ein Wagen. Mein einziger Reichtum ist der Wald, den ich gepflanzt habe." Die undotierte Ehrenauszeichnung ging an Thelma Aldana aus Guatemala und Iván Velásquez aus Kolumbien "für ihre wegweisende Arbeit zur Aufdeckung von Machtmissbrauch und Verfolgung von Korruption". Der Direktor der Right Livelihood Award Stiftung, Ole von Uexküll, betonte, die Stiftung begleite die Preisträger ihr Leben lang und fördere zugleich ihre Arbeit. Der "Right Livelihood Award" wurde 1980 gegründet und wird mit privaten Spenden finanziert.