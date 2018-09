Kulturnachrichten

Montag, 17. September 2018

Alte Sphinx in Ägypten entdeckt Spektakulärer Fund Archäologen haben in der südägyptischen Stadt Aswan eine Statue eines Löwen mit Menschenkopf entdeckt. Die Sphinx aus Sandstein sei im Tempel von Kom Ombo bei Arbeiten zum Schutz vor Grundwasser gefunden worden, berichtete das Ministerium für Altertümer. Die Statue entstamme wahrscheinlich der ptolemäischen Zeit, heißt es vom Obersten Rat für Altertümer. Die ptolemäische Dynastie beherrschte Ägypten von etwa 320 bis etwa 30 vor Christus. Ägypten hofft, dass derartige Entdeckungen Touristen ins Land locken.

Farrellys "Green Book" gewinnt beim Filmfest in Toronto Der zweite Platz geht an "If Beale Street Could Talk" von Regisseur Barry Jenkins Die Filmbiografie "Green Book" von Regisseur Peter Farrelly ist der Siegerfilm des 43. Toronto International Film Festival. Das Drama mit Mahershala Ali und Viggo Mortensen in den Hauptrollen begeisterte das Publikum der kanadischen Metropole, das traditionell an Stelle einer Jury den Gewinner wählt. Der zweite Platz geht an "If Beale Street Could Talk" von Regisseur Barry Jenkins.

Game of Thrones: Favorit bei den Emmy Awards Netflix hat in diesem Jahr mit insgesamt 112 Nominierungen die Nase vorn Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" geht mit 22 Nominierungen als Favorit in die Verleihung der US-Fernsehpreise Emmys in Los Angeles. Die Erfolgsserie ist unter anderem in der Kategorie "Beste Dramaserie" nominiert. Dort konkurriert sie mit dem letztjährigen Gewinner: "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd". Die Serie "Westworld" und die Kult-Satire-Show "Saturday Night Live" sind in jeweils 21 Kategorien nominiert. "Game of Thrones" hat in den vergangenen Jahren bereits 45 Emmys gewonnen. Der Streaming-Dienst Netflix hat in diesem Jahr mit insgesamt 112 Nominierungen die Nase vorn. Er überholte damit HBO, der 108 Nominierungen zählt, und NBC mit 78 Nominierungen.

#MeToo: Jan Fabre lässt Vorwürfe dementieren 20 ehemalige Tänzer und Auszubildende hatten ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen Der Anwalt des belgischen Allround-Künstlers Jan Fabre hat Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen seinen Mandanten zurückgewiesen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Belga. Fabre sei schockiert von den Vorwürfen und bestreite sie, erklärte sein Anwalt demnach am Sonntag. Es handle sich um eine "orchestrierte Aktion". 20 ehemalige Tänzer und Auszubildende hatten Fabre in der vergangenen Woche in einem offenen Brief sexuelle Belästigung in seinem Antwerpener Theater- und Tanzlabor "Troubleyn" vorgeworfen. Fabre habe sich oft abfällig und sexistisch über weibliche Darstellerinnen geäußert. Die Staatsanwaltschaft Antwerpen leitete Ermittlungen ein.