Kulturnachrichten

Montag, 29. März 2021

Alte Magdeburger Synagoge wird digital wieder aufgebaut Am 9. November 1938 zerstört, jetzt online wieder zum Leben erweckt: Im Rahmen des Festjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" soll die alte Magdeburger Synagoge bald digital besichtigt werden können. Zentral sei dabei "die Visualisierung des Innenraums" der bei den Novemberpogromen von 1938 zerstörten Synagoge, teilte die Synagogen-Gemeinde Magdeburg mit. Besucher könnten "den Gebetsraum digital durchschreiten und ausgewählte Objekte aus der Nähe betrachten", hieß es. Außerdem gebe es geschichtliche Informationen und Rabbinergesang. Das interaktive und kostenfreie Angebot soll auf der Webseite der Gemeinde zu finden sein.

Martina Gedeck erhält Ehrenwürdigung beim Bayerischen Filmpreis Die Schauspielerin Martina Gedeck wird beim Bayerischen Filmpreis mit dem Ehrenpreis gewürdigt. "Martina Gedeck zeigt in ihren Rollen eine faszinierende Wandelbarkeit. Sie ist für mich die deutsche Meryl Streep", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder laut Mitteilung über die 59 Jahre alte Wahl-Berlinerin. Gedeck betreibe ihren Beruf mit großer Leidenschaft und habe eine Bekanntheit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus erreicht. Die Auszeichnung soll der Schauspielerin am 28. April im Rahmen einer Fernsehsendung überreicht werden. Der undotierte Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten wird seit 1979 verliehen. Geehrt wurden bisher unter anderen Wim Wenders, Hannelore Elsner oder Bruno Ganz.

Musée d'Orsay in Paris kriegt Namenszusatz Das Musée d'Orsay in Paris wird in Zukunft nach dem ehemaligen französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing benannt sein. Der Name des im vergangenen Dezember verstorbenen Politikers werde dem Namen des Museums hinzugefügt, teilte das französische Kulturministerium mit. Giscard d'Estaing, Präsident von 1974 bis 1981, hatte sich dafür eingesetzt aus dem Gebäude, das ursprünglich einen Bahnhof beherbergte, ein Kunstmuseum zu machen.

Software soll Behördensprache verständlicher machen Verständliche Sprache statt Behördendeutsch - das soll eine Software ermöglichen, mit der künftig alle Mitarbeiter der baden-württembergischen Landesverwaltung ausgestattet werden. Das Programm erkenne Bandwurmsätze, zu viele Passiv-Konstruktionen und einen schwer verständlichen Nominalstil, teilte das Staatsministerium in Stuttgart mit. Die Software funktioniert laut Mitteilung wie ein Rechtschreib-Programm. Sie prüft einen vorhandenen Text und macht Verbesserungsvorschläge. Entwickelt wurde das Programm von einem Ulmer Unternehmen in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Hohenheim.

Informationen zu kolonialem Sammlungsgut werden gebündelt Informationen von 25 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sollen künftig auf einer zentralen Internetseite verfügbar sein. Das haben Vertreter von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden mit den Einrichtungen, den Verbundpartnern der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) beschlossen. Darunter sind etwa das Linden-Museum in Stuttgart, das Museum für Naturkunde in Berlin, die Philipps Universität Marburg oder das Rautenstrauch Joest Museum - Kulturen der Welt in Köln.

Oscar-Gala wird nicht in Hongkong übertragen Die Verleihung der Oscars Ende April wird erstmals seit mehr als 50 Jahren nicht in Hongkong zu sehen sein. Grund sei offenbar die Nominierung einer Dokumentation über die Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone, berichtet das ARD-Büro in Peking. Der Film "Do not split" wurde für einen Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentar-Kurzfilm" nominiert. Er befasst sich mit den Demokratieprotesten in Hongkong 2019. Seitdem haben politischer Druck und Selbstzensur stark zugenommen. Chinas Staats- und Parteiführung hat die Autonomierechte der früheren britischen Kolonie in den vergangenen Monaten in vielen Lebensbereichen faktisch abgeschafft.

US-Schauspieler Boseman posthum geehrt Der verstorbene US-Schauspieler und "Black Panther"-Star Chadwick Boseman ist posthum mit einem Preis für afroamerikanische Künstler ausgezeichnet worden. Boseman, der im August mit 43 Jahren an Krebs gestorben war, bekam von der Bürgerrechtsbewegung NAACP einen Image Award als "Bester Filmschauspieler". Mit dem Preis wurde seine Rolle in "Ma Rainey's Black Bottom" als Jazz-Trompeter in den 20er-Jahren gewürdigt. Die National Association for the Advancement of Colored People ist die älteste und größte Bürgerrechtsorganisation der USA.

Berliner Kultur-Pilotprojekt "Testing" vorerst gestoppt Das Pilotprojekt in Berliner Kultureinrichtungen mit coronagetestetem Publikum liegt vorläufig auf Eis. Vom 1. bis 5. April gelte eine Osterruhe sagte eine Sprecherin des Berliner Senats. Daher müssten auch die Modellprojekte verschoben werden. Ihre Fortsetzung sei von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig. Beim Pilotprojekt "Testing" fanden seit zehn Tagen in Berlin mehrere Theater-, Konzert- und Clubabende statt. Die über Ostern geplanten Termine waren bereits ausgesetzt worden. Zwei Opernabende sollten bisher auf die Woche nach Ostern verschoben werden. Wegen des Anstiegs der Infektionszahlen könnten sie aber auch ganz ausfallen.

Savoy sieht Wende bei Umgang mit Raubkunst Im Umgang mit kolonialer Raubkunst in europäischen Museen deutet sich nach Ansicht von Bénédicte Savoy eine Zeitenwende an. Inzwischen sprächen Politiker öffentlich von Restitution, also einer Rückgabe der fraglichen Objekte in ihre Herkunftsländer, sagte die aus Frankreich stammende und in Berlin lehrende Kunsthistorikerin der Deutschen Welle. "Das klingt wie der Anfang einer riesigen Veränderung der Weltgeographie der Kunst." Im deutschsprachigen Raum werde die Debatte stark von der Zivilgesellschaft getragen, so Savoy. "Sie wird auch von einer, wie ich finde, sehr guten Presse unterstützt." Die Öffentlichkeit sei gut informiert, wisse immer mehr über die Zusammensetzung der musealen Sammlungen Bescheid. Das ist nicht überall in Europa so. In Frankreich zum Beispiel ist die Öffentlichkeit schlecht informiert, die Presse sehr polemisierend.

Neue Stiftung soll sich um Einheitsdenkmal kümmern Die Stiftung "Orte der Demokratiegeschichte" nimmt Gestalt an. Nach langen Verhandlungen innerhalb der Koalition liege nunmehr das detaillierte Konzept vor, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Die Stiftung soll demnach noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden, die Arbeit noch in diesem Jahr beginnen. Der Sitz der Stiftung werde ein "Haus der Demokratie" nahe der Paulskirche in Frankfurt am Main sein. Die Stiftung solle die Verantwortung für das Freiheits- und Einheitsdenkmal übernehmen, die vieldiskutierte "Einheitswippe". Weitere Stiftungsaufgaben sind dem Konzept zufolge, im Deutschen Historischen Museum sowie im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland neue Dauerausstellungen mit dem Schwerpunkt Demokratiegeschichte vorzubereiten. Das Konzept fordert dem Bericht zufolge, die Stiftung solle helfen, aktuelle Gefühle von Ohnmacht angesichts der Demokratiegefährdung zu überwinden.

Filmdreh auf Raumstation ISS geplant Für einen Film im Weltall will Russland den Regisseur Klim Schipenko und eine Schauspielerin in einem halben Jahr zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Der Flug sei für den 20. September geplant, sagte der Chef des Kosmonauten-Ausbildungszentrums, Pawel Wlassow, der von der Raumfahrtbehörde herausgegebenen Zeitschrift "Russkij Kosmos". Die Rückkehr zur Erde sei für Oktober vorgesehen. Den Namen der Schauspielerin für den Streifen mit dem Arbeitstitel "Wysow" (Herausforderung) nannte Wlassow nicht. Die Staatsagentur Ria Nowosti hatte vor zwei Wochen gemeldet, dass unter 3000 Bewerbungen für die Rolle 20 Finalistinnen ausgesucht worden seien, darunter neben Schauspielerinnen auch Pilotinnen, Psychologinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Der Film, von dem Teile im Kosmos gedreht werden, habe das Ziel, den Beruf des Kosmonauten heroisch darzustellen, hatte der staatliche TV-Sender Perwy Kanal mitgeteilt. Auch die USA planten einen Dreh in der ISS.