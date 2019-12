Kulturnachrichten

Montag, 2. Dezember 2019

Almodóvar und Banderas dringen auf mehr Klimaschutz Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar und der Schauspieler Antonio Banderas haben kurz vor dem Beginn des UN-Klimagipfels in Madrid in einem Video zu mehr Einsatz im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. "Die Erde ist unser Zuhause, wir müssen uns um sie kümmern", sagt Banderas in der zweieinhalbminütigen Aufzeichnung und fügt in Anlehnung an das Motto der Konferenz hinzu: "Es ist Zeit, zu handeln!". Es müsse jetzt ganz dringend auf den Klimawandel reagiert werden, mahnt auch Almodóvar mit Blick auf den Gipfel, der vom 2. bis 13. Dezember in der spanischen Hauptstadt stattfindet. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez postete das Video, in dem zahlreiche Stars aus Kultur und Sport zu Wort kommen, am Sonntag auf Twitter. Sánchez schrieb dazu, es handele sich um ein "entscheidendes Treffen", um ehrgeizigere Ziele im globalen Kampf gegen den Klimawandel zu formulieren. Es gelte jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren.

Der Dirigent Mariss Jansons ist gestorben Der Dirigent Mariss Jansons ist tot. Er ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der 1943 im lettischen Riga geborene Jansons zählte zu den bedeutendsten Dirigenten der Welt. Seit 2003 leitete der Karajan-Schüler das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er hatte dort seinen Vertrag bis zum Jahr 2024 verlängert. In den Jahren 2006, 2012 und 2016 leitete er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. In der norwegischen Hauptstadt Oslo hatte Jansons den Grundstein für seine Weltkarriere gelegt. Von 1979 bis 2000 leitete er das Osloer Philharmonie-Orchester. 1992 wurde er Haupt-Gastdirigent des London Philharmonic Orchestra, 1997 Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra und zwischen 2004 und 2015 zusätzlich Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters.

Einbruch in Berliner Stasi-Museum Einbrecher haben aus dem Stasi-Museum im Berliner Bezirk Lichtenberg Orden und Schmuck gestohlen. Sie seien zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen über ein Fenster in das erste Stockwerk des Gebäudes eingestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Museumsmitarbeiter habe am Sonntag mehrere zerschlagene Vitrinen in den Ausstellungsräumen entdeckt und die Beamten alarmiert. Der Wert des gestohlenen Schmucks und der Orden ist noch unklar.

Ermittlungen nach Brand im Weltkulturerbe Hallstatt Nach einem Großbrand im österreichischen Weltkulturerbe-Ort Hallstatt hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Durch die Flammen wurden am Samstag fünf Gebäude beschädigt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. 109 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten schwer verletzt. Das Feuer brach am frühen Samstagmorgen in einer der Holzhütten am See aus. Bewohner kamen nicht zu Schaden. Der im Salzkammergut in Oberösterreich gelegene Ort Hallstatt gehört seit 1997 zum Weltkulturerbe. Wegen seiner idyllischen Lage und seiner vielen historischen Gebäude zieht er jedes Jahr hunderttausende Touristen an.