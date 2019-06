Kulturnachrichten

Samstag, 15. Juni 2019

Almodóvar bekommt Goldenen Löwen für Lebenswerk Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar bekommt vom Filmfest Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Almodóvar habe die "facettenreichsten, kontroversesten und provokativsten Porträts der Post-Franco-Zeit in Spanien" geschaffen, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera mit. Seine Filme behandelten Themen wie "Verlangen" und "Identität" und hätten eine besondere Bildkraft. Der 69 Jahre alte Almodóvar ist bekannt für Filme wie "Alles über meine Mutter", "Volver" oder "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs". Sein aktueller Film "Leid und Herrlichkeit" mit Antonio Banderas und Penélope Cruz feierte kürzlich in Cannes Premiere. "Dieser goldene Löwe wird neben meinen zwei Katzen mein Haustier", zitierte das Filmfest von Venedig den Spanier. Das Festival gehört zu den wichtigsten der Welt und läuft in diesem Jahr vom 28. August bis 7. September.

Direktor des Jüdischen Museums Berlin tritt zurück Nach den heftigen Debatten der letzten Tage ist der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer, von seinem Amt zurückgetreten. Die operative Leitung der Stiftung übernehme ab sofort deren Geschäftsführender Direktor Martin Michaelis. Der Stiftungsrat des Museums will sich am 20. Juni bei einer Sondersitzung mit der Nachfolge Schäfers beschäftigen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte in den letzten Tagen scharf kritisiert, dass das Museum per Internet eine Leseempfehlung für einen Zeitungsartikel über Wissenschaftler gegeben hatte, die den Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Die Bewegung ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Überdies hatte der Rat Vorbehalte gegen eine Jerusalem-Ausstellung des Museums vorgebracht. Schäfer hatte im "Tagesspiegel" betont, er bedauere den Anlass der Kritik "außerordentlich". Das Museum habe nie die Aufgabe gehabt, "in politischen Tagesfragen Partei zu sein und Stellung zu nehmen". Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat unterdessen den Rücktritt begrüßt. "Es ist ein wichtiger Schritt, um weiteren Schaden von der Institution abzuwenden", schrieb Zentralratspräsident Josef Schuster auf Twitter. Das Museum befinde sich derzeit in einer wichtigen Phase der Neuaufstellung, die zu einem guten Abschluss gebracht werden müsse.

Raif Badawi erhält Günter-Wallraff-Preis Der in Saudi-Arabien inhaftierte Blogger Raif Badawi hat den Günter-Wallraff-Preis 2019 erhalten. Die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung würdigte ihn in Köln als "lebendigen Zeugen für Macht und Ohnmacht des kritischen Worts und der globalen Bedeutung des Projekts der Aufklärung". Weiterer Preisträger ist das "European Journalism Observatory". Das Medien-Netzwerk will die Qualität im Journalismus stärken und zu einem internationalen, objektiven Informationsaustausch beitragen. Raif Badawi wurde 2014 wegen seiner publizistischen Tätigkeit in Saudi-Arabien zu zehn Jahren Haft, 1.000 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er habe sich in seinem Blog für Menschenrechte sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingesetzt, so die Jury. An dem "European Journalism Observatory" sind Forscher und Institutionen aus 14 Ländern beteiligt. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien würdigte die Initiative als einen "im besten Sinn europäischen Beobachtungsposten, der zusammendenkt, was zusammengehört".

Roswitha-Haftmann-Preis für Valie Export Der mit 150.000 Schweizer Franken dotierte Roswitha Haftmann-Preis 2019 geht an die österreichische Künstlerin Valie Export. Das hat der Stiftungsrat der Roswitha Haftmann-Stiftung heute beschlossen. Die Filmemacherin, Medien- und Performancekünstlerin, die seit 1967 ihren Künstlernamen als künstlerisches Konzept und Logo führt, wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie es hieß. Sie gehört nach Ansicht des Stiftungsrats zu den wichtigsten internationalen Pionierinnen dieser Kunstgattungen. Valie Export ist die 19. Künstlerin, der der Haftmann-Preis zuteilwird. Er wird am 27. September 2019 vor geladenen Gästen im Kunsthaus Zürich verliehen.