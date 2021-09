Kulturnachrichten

Donnerstag, 30. September 2021

#allesaufdentisch sorgt mit Corona-Kritik für Aufsehen Unter dem Hashtag #allesaufdentisch kritisieren Schauspieler erneut die deutsche Corona-Politik. Bisher sorgt die Aktion vor allem im Netz für Aufsehen. In den 55 Videos interviewen die Kulturschaffenden von ihnen ausgewählte Fachleute zum Thema Corona. Es geht zum Beispiel um eine mögliche Impfpflicht, die Infektionszahlen und die Rolle der Medien. Mit dabei sind etwa die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring. Bruch war bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im April und hat sein damaliges Video - anders als viele seiner Kolleginnen und Kollegen - nicht zurückgezogen. Er ist nun im Impressum der Internetseite zu #allesaufdentisch als Verantwortlicher aufgeführt. Teil der Aktion ist eine Petition, die einen Runden Tisch für das Corona-Krisenmanagement fordert. Die Website von #allesaufdentisch ging nach einem Bericht von meedia.de schon kurz nach Veröffentlichung am Donnerstag-Vormittag offline. Vermutlich wegen einer Server-Überlastung.

Europäischer Karlspreis für die Jugend vergeben In Aachen ist der Europäische Karlspreis für die Jugend verliehen worden. Nachdem die Preisverleihung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, werden nun zwei Gewinnerjahrgänge ausgezeichnet. Für 2020 wurde die deutsche Idee eines "Europäischen Archivs der Stimmen" geehrt, für das Zeitzeugen aus der Anfangsphase der Europäischen Union interviewt wurden. Den Preis 2021 erhält eine Studierendenvereinigung aus Tschechien, die Lernspiele für Schülerinnen und Schüler zum Thema Fakenews entwickelt hat. Den Internationalen Karlspreis erhält in diesem Jahr Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis. Zur Begründung hieß es, er sei ein "herausragender Streiter für die europäischen Werte".

Streit um Sloweniens staatliche Nachrichtenagentur In Slowenien ist der Chef der staatlichen Nachrichtenagentur STA zurückgetreten. Anlass für Bojan Veselinovic war ein Vertragsentwurf, der aus seiner Sicht die Agentur mit öffentlich-rechtlichem Charakter beschädigen würde. Er werde sich nicht daran beteiligen, die journalistische Autonomie mit Füßen zu treten. Sloweniens rechtsnationale Regierung hält seit Monaten öffentliche Gelder zurück, die der STA zustehen. Die EU-Kommission äußerte sich besorgt mit Blick auf die Pressefreiheit und appellierte an die Regierung, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den gegenwärtigen Trend zu stoppen und umzukehren. Vera Jourova, Vize-Präsidentin der EU-Kommission, hatte erst in der vergangenen Woche an den Kulturminister des Landes geschrieben und Aufklärung darüber gefordert, wann und wie die Nachrichtenagentur finanziert werde. Die Situation berge große Risiken für die Pressefreiheit und den Pluralismus in Slowenien und damit in der EU.

"Aladin" am Broadway nach Corona-Ausbruch ausgesetzt Das Musical Aladin am Broadway wird nach einem Corona-Ausbruch ausgesetzt. Mehrere beteiligte Schauspieler wurden nach Angaben des New Amsterdam Theater positiv getestet, obwohl sie geimpft waren. Die Show war am Tag zuvor gerade erst wieder aufgenommen worden - nach einer 18 Monate langen Pause wegen der Pandemie. Auch andere Broadway-Theater konnten vor zwei Wochen erst wieder öffnen. Es gelten strenge Regeln, alle Teilnehmenden und Zuschauerinnen und Zuschauer müssen vollständig geimpft sein. Nun geht die Sorge um, dass auch andere wieder von Corona-Ausbrüchen betroffen sein werden und der Spielbetrieb wieder lahm gelegt wird.

AfD hält genderneutrale Sprache für unlesbar Die Brandenburger AfD-Fraktion ist mit dem Versuch gescheitert, Gender-Sonderzeichen an Schulen und Universitäten zu verbieten. Bildungsministerin Ernst sagte im Landtag in Potsdam, ein Verbot sei nicht nötig: Für Schule, Verwaltung und Rechtspflege gelte das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung - und dieses sehe die Sonderzeichen nicht vor. Die AfD-Fraktion wollte nicht nur den schriftlichen Gebrauch sämtlicher Sonderzeichen untersagen, sondern auch die mündliche Form. Der Abgeordnete Lars Schieske sagte zur Begründung: Genderneutrale Sprache sei unlesbar, unaussprechbar und unverständlich.

Lessing-Preis 2021 an Winfried Schulz Der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses Wilfried Schulz erhält den Lessing-Preis 2021 des Freistaates Sachsen. Das teilte das Kulturministerium in Dresden mit. Schulz war bis zu seinem Wechsel nach Düsseldorf zur Spielzeit 2016/17 ab 2009 Intendant des Dresdner Staatsschauspiels. Er habe den Begriff des Stadttheaters zu neuem Leben erweckt und mit neuer Bedeutung gefüllt, begründete die Jury ihre Entscheidung für den 69-jährigen Dramaturgen. "Das Theater entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem Ort des Diskurses, das sich mit den Themen der Stadt auseinandersetzte." Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Je 5.000 Euro erhalten im Rahmen der Förderpreise die Autorin Jackie Thomae, die Sängerin Anna Mateur und die Publizistin Jasna Zajcek. Die Auszeichnung wird am 26. November in Lessings Geburtsstadt Kamenz verliehen.

Erster Gedenktag zur Aussöhnung mit Indigenen in Kanada Kanada begeht den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung des Landes. Premierminister Trudeau sagte aus diesem Anlass in Ottawa, die Geschichte der Indigenen sei die Geschichte aller Kanadier. Solange das Land das nicht verstehe, werde es keine Wahrheit oder Versöhnung geben. Die Regierung reagiert mit dem Gedenktag auf den Fund von mehr als tausend anonymen Gräbern in der Nähe früherer Internate für Kinder aus indigenen Familien. Die Nachkommen der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner sollten dort an die weiße Mehrheitsgesellschaft angepasst werden. Nach offiziellen Angaben starben dort mindestens 3.200 dieser Kinder, die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Japanischer Ort warnt mit Rock n' Roll vor Bären Eine Präfektur im Norden Japans nutzt die Macht des Rock 'n Roll, um Attacken von Bären zu verhindern. Die Regierung in Iwate beauftragte zwei Altrocker, einen Song zu schreiben, der über die Gefahren durch die Tiere und das richtige Verhalten bei einer Begegnung mit einem Bären aufklärt. Zu jaulenden Gitarren und hämmerndem Schlagzeug singen die beiden: "Du denkst also, Bärenjunge sind süß? Verwirf diese naive Denkweise!" Die Bärenmutter sei immer in der Nähe und werde angreifen. Dann folgen Tipps, wie man sich bei der Begegnung mit einem Bären verhalten sollte. Die Behörden wollen den Warnsong bis Ende Oktober an Straßen und in Einkaufszentren spielen.

Gesprächsforum Synodaler Weg beginnt Die katholische Kirche in Deutschlad berät bei ihrer zweiten Synodalversammlung unter anderem über Macht und Gewaltenteilung sowie die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Mit dem Gesprächsforum über den sogenannten "synodalen Weg" will die Kirche aus ihrer Vertrauenskrise kommen. Kirchenrechtlich bindend sind die Vorschläge nicht. Der Kirchenrechtler Bernhard Anuth hält auch eine Demokratisierung der Katholischen Kirche für undenkbar. Er sagte im Deutschlandfunk, die katholische Kirche verstehe sich als hierarchisch verfasste Kirche. Kai-Christian Moritz vom Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz hingegen betonte in der "Süddeutschen Zeitung", wenn die Kirche nicht zu einem irrelevanten Sektenphänomen werden wolle, dann müsse sie die Fragen zu möglichen Veränderungen beantworten.

ARD geht rechtlich gegen "Bild TV" vor Die ARD hat wegen der Nutzung von nicht genehmigten Inhalten rechtliche Schritte gegen den Fernsehsender "Bild TV" eingeleitet. Das teilte der Rundfunkverbund dem Evangelischen Pressedienst mit. ARD und ZDF werfen "Bild TV" vor, am Wahlabend Live-Inhalte ohne deren Einwilligung genutzt zu haben. Es geht den Sendern zufolge vor allem um die ersten Prognosen und die "Berliner Runde". Wie viele Minuten genau genutzt wurden, müsse die Prüfung ergeben. Bild TV hatte erklärt, die Bundestagswahl sei ein zeithistorischer Moment gewesen. Man habe außerdem mit "klaren Quellenverweisen" zitiert. Falls sich aus der Übernahme Ansprüche von ARD und ZDF ergeben sollten, sei man gerne bereit, diese zu begleichen.

Carolin Kebekus fordert mehr Gleichberechtigung Die Komikerin Carolin Kebekus beklagt eine Benachteiligung von Frauen in ihrer Branche. Sie habe lange gedacht, Komiker sei ein Männerberuf, sagte die 41-Jährige dem Magazin "Stern". Auch heute noch würden Frauen in Film und Fernsehen herabgewürdigt. Außerdem gebe es zum Beispiel kaum Moderatorinnen von Quizshows. Das müssten die Verantwortlichen ändern. Kebekus rief Frauen auf, sich im Kampf um Gleichberechtigung nicht gegenseitig im Weg zu stehen, sondern sich zu vernetzen. Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin schlug sogar die Gründung von "Geheimgesellschaften" vor mit der Begründung: "Machen die Männer ja auch."

Der Leiter der Belgrader Philharmonie ist tot Der serbische Dirigent Ivan Tasovac ist tot. Er starb im Alter von 55 Jahren, wie die regierungsnahe Zeitung "Kurir" berichtet. Tasovac begann seine musikalische Karriere als Pianist. Als Dirigent leitete er von 2001 bis 2013 und dann noch einmal von 2017 an die Belgrader Philharmonie. Die Jahre dazwischen übernahm Tasovac in der serbischen Regierung das Amt des Kultusministers.

"Toy" von David Bowie erscheint doch noch Ein bisher unveröffentlichtes Album von David Bowie wird doch noch herausgegeben. Die Platte "Toy" kommt Anfang Januar auf den Markt und damit gut 20 Jahre nach ihrem Entstehen , wie das Plattenlabel Parlophone Records bekannt gab. Es sei als dreiteilige CD-Box und auf sechs Vinyl-Scheiben erhältlich. "Toy" wurde 2001 aufgenommen und beinhaltet neue Interpretationen von Songs , die Bowie ursprünglich zwischen 1964 und 1971 aufgenommen hatte. Nach einem Bericht der BBC war das Plattenlabel des britischen Rockmusikers zunächst nicht überzeugt. 2011 wurde das Album bereits online geleakt. Bowie gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.

Der Vater von Britney Spears ist nicht mehr ihr Vormund In den USA ist der juristische Streit um die Vormundschaft über die Pop-Sängerin Britney Spears entschieden worden. Eine Richterin in Los Angeles setzte den Vater der Künstlerin als Vormund ab und kam damit einem Antrag der Anwälte der 39-Jährigen nach. Sie begründeten dies damit, dass der Vater seine Rolle als Vormund missbraucht und sich unter anderem am Vermögen der Sängerin bereichert habe. Jamie Spears hatte 2008 die Angelegenheiten für seine Tochter übernommen, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme zusammengebrochen war. Das Gericht setzte nun einen Buchhalter vorübergehend als Vormund für die Finanzen des weltweit bekannten Stars ein.

Das Academy Museum in Los Angeles wird eröffnet Nach vielen Verschiebungen öffnet am Donnerstag in Los Angeles das neue "Academy Museum" seine Pforten für Besucher. Über sieben Stockwerke und einen riesigen Kuppelbau verteilt sollen Geschichte, Kunst und Wissenschaft des Films gezeigt werden. Entworfen wurde das 480 Millionen Dollar teure Gebäude nach Plänen des italienischen Stararchitekten Renzo Piano. Nach 20 Jahren Planung ist der Bau nun fertig. Er beherbergt nicht nur viele Oscar-Statuen, sondern eine beachtliche Sammlung an einzigartigen Requisiten, die zum Teil aus dem Privatbesitz vieler Hollywood-Stars stammen. Los Angeles und vor allem der Stadtteil Hollywood gelten als das Herz und der Sitz der Filmindustrie.

Daniel Craig kehrt an den Broadway zurück Nach seinem Abschied als James Bond kehrt der britische Schauspieler Daniel Craig an den New Yorker Broadway zurück. Er werde gemeinsam mit Schauspielkollegin Ruth Negga die Hauptrollen in einer Inszenierung von Shakespeares "Macbeth" übernehmen, teilten die Veranstalter mit. Die Vorstellungen sollen im März beginnen. Craig war zuvor schon mehrfach am Broadway aufgetreten, unter anderem 2013 gemeinsam mit Ehefrau Rachel Weisz in dem Stück "Betrayal". Am Dienstag hatte Craig die Weltpremiere seines fünften und letzten James-Bond-Thrillers "Keine Zeit zu sterben" gefeiert.

Lehmbruck Museum gibt Nolde-Gemälde zurück Das Lehmbruck Museum in Duisburg hat das Gemälde "Buchsbaumgarten" von Emil Nolde an die Erben der ehemaligen Besitzer zurückgegeben. Die Stadt Duisburg hatte laut Museum das Ölgemälde 1956 für die Sammlung des städtischen Kunstmuseums erworben. 1999 stellten die Erben des 1934 verstorbenen Breslauer Anwalts und Kunstsammlers Ismar Littmann erstmals ein Rückgabegesuch an das Lehmbruck-Museum, in dessen Sammlung das Werk mittlerweile übergegangen war. 20 Jahre später, im Dezember 2019, beschloss das Kuratorium des Museums, dem Gesuch stattzugeben.