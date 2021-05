Alles muss raus! Luft, Schweiß und Wut

Moderation: Mandy Schielke

Wut möglichst schonend für andere rauslassen - die "Echtzeit" verrät, wie das gehen kann. (imago images / Ikon Images / Jacquie Boyd )

Raus an die frische Luft auf die Parkbänke, das ist im Moment wichtiger denn je. Wut und Schweiß - müssen ebenfalls raus. Genauso wie das richtige Geschlecht, wenn man im falschen Körper geboren wurde.

Kräfte, Flüssigkeiten, Dinge und Körper. Alles muss raus: ins Freie, an die Luft, an die Oberfläche oder andersrum – es will einfach nicht mehr drinbleiben. Es geht um Wut und wie sie möglichst schonend für andere rausgelassen werden kann. Es zieht uns in die öffentlichen Parks von Barcelona, wo wir uns dann genauer mit dem Objekt Parkbank beschäftigen.

Raus aus dem falschen Körper

Und nicht in jedem Fall befreiend: Wir reden auch über Schweiß, der ja leider auch raus will, den man aber vor allem dort, wo es ihn kaum gibt – nämlich in Japan – gern ganz abschaffen möchte. Und wir unterhalten uns mit einem eineiigen Zwillingspaar, wobei sich ein Geschwisterteil zur Geschlechtsangleichung entschieden hat. Raus aus dem falschen, rein in den richtigen Körper.