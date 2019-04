Alles außer Stillstand Eine Echtzeit, in der (sich) bewegt wird

Moderation: Marietta Schwarz

Rollschuhe waren früher mal "in" - und sie sind es wieder (imago sportfotodienst)

Was haben Sneakers, der französische Kulturpass und ein Kulturauskenner gemeinsam? - Bei all diesen drei Sachen geht es daraum "Was geht?" Eine Sendung über den ganz unterschiedlichen Umgang mit Bewegung.

"Was geht?" - Wer so fragt, hat ja schon verloren. Dabei ist die Richtung ja richtig: Wer geht, bewegt sich, wer sich bewegt, steht nicht still. In der neuen Ausgabe der Echtzeit steht niemand still. Nicht die Kunden der Hamburger "Sneaker Surgery", in der aus schnöden Turnschuhen von der Stange begehrte Einzelstücke gemacht werden.

Retromäßig rollen

Nicht die jungen Franzosen, die zum 18. Geburtstag vom Staat einen "Kulturpass" geschenkt bekommen und sich dann im Wert von 500 Euro Ausstellungen, Konzerte, Zirkusvorstellungen ansehen, Tanzkurse besuchen, oder Mangas kaufen - der pass culture macht es möglich.



Nicht still stehen auch die Rollschuhfahrer und Rollschuhfahrerinnen von Sydney. Sie haben festgestellt, dass Rollschuhe viel schöner sind als Roller Skates. Weil irgendwie retro. Und sie sind besser für Kunststücke geeignet. Und natürlich sind sie wie geschaffen für die Roller Disco.

Ein Auskenner in Sachen "große Stadt"

Und wer steht noch nicht still? - Die großen Städte der Welt. Sie alle befinden sich nämlich in einer Art Wettstreit: Welche große Stadt ist die beste? Und was hat das mit Musik und Clubkultur zu tun? Und warum bezahlt Tokio viel Geld, um von Auskennern erklärt zu bekommen, wie das alles in Berlin läuft? Unser Interviewgast Lutz Leichsenring wird er erklären, er ist nicht nur der Sprecher der Berliner Clubcommission, sondern hat auch eine Firma gegründet, die das Know-how in die weite Welt tragen will.