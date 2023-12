Krimi-Serie über eine Hiobsbotschafterin

Alice (1/8) – Der Schmerz der anderen

27:13 Minuten

Frank, Feo · 25. Dezember 2023, 07:35 Uhr

Einstieg in ein gefährliches Geschäft: Alice hat sich für einen Job beworben, in dem sie schlechte Nachrichten überbringen muss. Im Probegespräch soll sie dem ahnungslosen Lasse beibringen, dass er von nun an wieder Single ist.