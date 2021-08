Kulturnachrichten

Samstag, 7. August 2021

Alfred Biolek am Abend in Köln beigesetzt In Köln ist am Abend die Urne mit der Asche des langjährigen Fernsehmoderators Alfred Biolek beigesetzt worden. Bei der Zeremonie nach der offiziellen Schließungszeit des Melaten-Friedhofs waren nur enge Freunde und Familienmitglieder anwesend. Die Urne wurde auf der Grabstelle des Photokina-Mitbegründers Leo Fritz Gruber in den Boden versenkt. Mit der Familie war Biolek befreundet. Auf dem mehr als 200 Jahre alten Friedhof Melaten ruhen Berühmtheiten wie der Maler Sigmar Polke, der Volksschauspieler Willy Millowitsch und der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle. "Bio" war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben.

US-House-DJ und Produzent Paul Johnson ist tot Der US-amerikanische House-DJ und Produzent Paul Johnson ist tot. Das bestätigte die Agentin des Musikers. Demnach starb Johnson bereits am vergangenen Mittwoch in seiner Heimatstadt Chicago an den Folgen einer Corona-Infektion. Er wurde 50 Jahre alt. Johnson war seit den 1990-er Jahren als DJ und Musikproduzent tätig. Er galt als eine der Größen des Elektro-Genres House, sein Stil prägte Generationen von Musikern. Mit "Get Get Down" landete er 1999 einen internationalen Hit.

Alexander Fest verlässt Rowohlt Alexander Fest wird den Rowohlt-Verlag Ende Januar 2022 verlassen. Das teilten die Holtzbrinck Buchverlage mit. Fest wolle sich künftig neuen Aufgaben widmen, heißt es in der Mitteilung. Der 61-Jährige war seit 2014 als Editor-at-large für den Rowohlt-Verlag tätig, den er zuvor zwölf Jahre lang geleitet hatte. In dieser Zeit habe er bedeutende deutschsprachige und internationale Autoren für den Verlag gewinnen können und damit dessen literarisches Profil maßgeblich erweitert.

Andernach ehrt US-Schriftsteller Charles Bukowski Im rheinland-pfälzischen Andernach erinnert fortan ein Charles-Bukowski-Ufer an den dort geborenen US-Autor Charles Bukowski (1920-1994). Bei einem Festakt am Freitag wurde an einem Weg zu einer ehemaligen Fähranlegerstelle am Rhein ein Findling mit einer Infotafel enthüllt. Auf diesem Weg wurde Bukowski bei seinem Heimatbesuch 1978 fotografiert. Laut Bukowski-Gesellschaft ist das die erste Straße weltweit, die nach dem Autor benannt ist. Ebenfalls wurde am Freitag eine Ausstellung in der Stadtbücherei im Historischen Rathaus eröffnet. Sie widmet sich dem literarischen Schaffen Bukowskis. Anlass der Andernacher Ehrungen ist der 100. Geburtstag Bukowskis im vergangenen Jahr. Wegen der Corona-Pandemie waren viele Veranstaltungen zu diesem Jubiläum abgesagt worden.

Neandertaler-Modell in Mettmann soll dunkler werden Das Neandertal-Museum in Mettmann verpasst seinem wohl bekanntesten Modell eines Urmenschen eine dunklere Hautfarbe. Die Nachbildung eines Neandertalers mit Speer werde am 8. Oktober anlässlich des Jubiläums zum 25-jährigen Bestehen des Museums gegen ein Modell mit einem dunkleren Teint ausgetauscht, sagte Museumsdirektorin Auffermann dem Evangelischen Pressedienst. Neuere Forschungsergebnisse legten die Vermutung nahe, dass die Neandertaler eine dunklere Hautfarbe hatten als die im Museum präsentierten Nachbildungen. Dabei stützte man sich unter anderem auf Analysen von Paläogenetikern, so Auffermann. Zumindest die Menschen der Gattung Homo Sapiens, die vor Zehntausenden Jahren in Europa lebten, hätten noch eine dunklere Haut gehabt. Der moderne Mensch habe erst eine hellere Hautfarbe entwickelt, als er sesshaft wurde und mehr Getreide und weniger Fleisch und Fisch aß.