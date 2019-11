Alexander Kluge über Hans Magnus Enzensberger "Ein radikaler Gegner des Mainstreams"

Moderation: Stephan Karkowsky

Neugierig wie Alexander von Humboldt: Hans Magnus Enzensberger feiert 90. Geburtstag (picture alliance/dpa/Andreas Gebert)

Hans Magnus Enzensberger und sein Werk sind aus der Geschichte der Bundesrepublik nicht wegzudenken. Für den Filmemacher Alexander Kluge ist der Dichter, der heute 90 Jahre alt wird, ein leidenschaftlich neugieriger und kluger Chronist und Sammler.

Schon mit 33 bekam er den Büchnerpreis. Heute feiert Hans-Magnus Enzensberger seinen 90. Geburtstag. Und weil der Dichter nur ungern über sich selbst redet, gibt stattdessen sein Freund und Weggefährte, der Filmemacher und Produzent Alexander Kluge (Jahrgang 1932) Auskunft über ihn.

Danach gefragt, was er an Enzensberger vor allem schätzt, fällt Kluge eine ganze Menge ein. Vor allem: Enzensberger sei "ein Gärtner. Es gibt Dompteure in der Kultur, die nur 'ich' sagen können. Und zu den gärtnerischen Naturen gehört er". Er mache als Autor nicht nur, was ihm einfalle, sondern er kooperiere.

"Ein wirklicher Enzyklopädist"

Beispiele dafür seien zum einen die Zeitschrift "Kursbuch", die Enzensberger von 1965 bis 1975 herausgab, und zum anderen "Die andere Bibliothek", eine bibliophile Buchreihe, in der in regelmäßigen Abständen ausgewählte Einzelwerke der von Enzensberger geschätzten Autoren quer durch die Literaturgeschichte und in besonders schöner Aufmachung neu herausgegeben wurden.

Filmemacher und Autor Alexander Kluge - Enzensberger in enger Freundschaft verbunden. (Britta Pedersen/dpa-Zentralbild)

Kluge vergleicht Enzensberger, dem er Anfang der 1960er Jahre zum ersten Mal begegnete, mit Alexander von Humboldt: "Er ist ein wirklicher Enzyklopädist in unserem Jahrhundert. Das heißt, er interessiert sich für alles, er ist neugierig." Und so schweife er "wie ein denkender Unternehmer durchs Land." Gleichzeitig sei er "ein radikaler Poet". Enzensbergers Versesammlung "Allerleihrauh", für die er, den Märchensammlungen der Gebrüder Grimm vergleichbar, Gedichte zusammentrug, gehört für Kluge "zum schönsten, was es an Versen gibt".

Die "Eitelkeiten der Gegenwart" langweilen ihn

Für Alexander Kluge ist der zurückhaltende Enzensberger "ein radikaler Gegner des Mainstreams". Er habe "einen Witz im Kopf, der vollkommen kontinuierlich ist. Ich kann keinen Unterschied erkennen. Nur: Was rauskommt, hängt von der Umgebung ab." Wenn ihn also "die Eitelkeiten der Gegenwart" langweilten, gehe er dagegen.



Was beide Männer stets verbunden habe, sei ihre Erfahrung "der Stunde Null" gewesen, so Kluge. Er selbst war bei Kriegsende 13, Enzensberger 15. Die Auseinandersetzung beziehungsweise fehlende Auseinandersetzung der noch jungen Bundesrepublik mit ihrer NS-Vergangenheit hat den Filmemacher Kluge und den Dichter Enzensberger umgetrieben.

(mkn)