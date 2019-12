Elbjazz 2019 in Hamburg. Ein bedeutendes Festival mit einem erfreulich offenen Jazzbegriff. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählte der Auftritt der belgischen Sängerin und Flötistin Melanie De Biasio und ihrer vorzüglichen Band. Mehr

The Specials gehören zu den wichtigsten Vertretern des britischen Ska-Revivals und haben 2019 im Rahmen einer umfangreichen Tour ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Am 3. April machten sie in Berlin Station.Mehr