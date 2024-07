Tätowierungen

Dürers Feldhase auf Männer-Po

09:19 Minuten Die Ausstellung wird begleitet von Live-Tattoo-Performances. © picture alliance / dpa / Daniel Karmann

Demele, Christine · 02. Juli 2024, 14:15 Uhr

Albrecht Dürers Kunst geht unter die Haut – buchstäblich: Menschen aus der ganzen Welt tragen seine Motive als Tattoo. Das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg zeigt nun eine Auswahl in Form von Fotos und verwandelt das Museum in ein Tattoo-Studio.