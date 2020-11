Alan Rickmans Tagebücher erscheinen als Buch

Samstag, 21. November 2020

Die Tagesbücher des verstorbenen britischen Schauspielers Alan Rickman sollen 2022 als Buch erscheinen, wie der "Guardian" berichtet. Rickman hatte mehr als 25 Jahre lang Tagebücher geschrieben mit der Absicht, dass diese veröffentlicht werden. Aus den 27 handgeschriebenen Bänden soll nun ein Buch entstehen. Der Brite war unter anderem aus Filmen wie "Die Hard", "Robin Hood" und "Harry Potter" bekannt. Nach Angaben der Verleger schrieb Rickman in den Tagebüchern über sein Leben als Schauspieler, brachte aber auch Theaterkritiken und Anekdoten vom Set der "Harry Potter"-Filme zu Papier. 2016 starb er mit 69 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, erhält für seine einst täglichen TV-Briefings zum Coronavirus einen Internationalen Emmy. Dies teilte die International Academy of Television Arts & Sciences mit. Cuomo werde mit dem Founders Award der Akademie geehrt, weil er seine Ansprachen im Fernsehen dazu genutzt habe, um die Öffentlichkeit zu informieren und zu beruhigen, sagte der Präsident der Akademie. Der Preis wird an Personen oder Organisationen vergeben, die kulturelle Grenzen zum Wohl der Menschlichkeit überbrücken würden, hieß es. Vorherige Preisträger des Founders Award sind der frühere US-Vizepräsident Al Gore, die TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey und Regisseur Steven Spielberg. Unter den Mitgliedern der Akademie sind Persönlichkeiten aus Medien und der Unterhaltungsbranche aus mehr als 60 Ländern und 500 Unternehmen. Der demokratische Politiker soll die Auszeichnung bei einer live übertragenen Show am Montag präsentiert bekommen.