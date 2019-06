Kulturnachrichten

Sonntag, 2. Juni 2019

Al-Jazeera-Büro im Sudan geschlossen Inmitten steigender politischer Spannung im Sudan ist das Büro des arabischen Nachrichtensenders Al-Jazeera in Khartum nach Angaben der Journalisten von den Behörden geschlossen worden. Den Reportern des Senders sei verboten worden, im Land zu berichten, teilte Al-Jazeera mit. Der Sender verurteilte dies scharf. Man sehe dies "als Angriff auf die Medienfreiheit". Trotz dieser politischen Einflussnahme werde man weiterhin über die Geschehnisse im Sudan berichten. Das Medienunternehmen hat seinen Sitz in Katar. Im April war Sudans Präsident Omar al-Baschir nach drei Jahrzehnten an der Macht von den Streitkräften gestürzt worden. Seitdem ringen das Militär und die Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung.

Französischer Philosoph Michel Serres gestorben Der französische Philosoph Michel Serres ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er schrieb mehr als 50 Bücher. Für sein Denken erhielt der Philosoph 2012 unter anderem den deutschen Meister-Eckhart-Preis. Die Begründung lautete damals: "Brillante Einsichten in die Strukturen unseres Denkens." Serres lehrte an der Pariser Sorbonne und im kalifornischen Stanford. Als Vermittler zwischen den Wissenschaften wurde er 1990 in die Académie française aufgenommen, Frankreichs bedeutendste Gelehrtengesellschaft.

Fälschungsverdacht bei Deutschlandfunk Nova Das Deutschlandradio prüft momentan einen möglichen Fälschungsfall in seinem Programm Deutschlandfunk Nova. Im Februar 2018 wurde ein Beitrag mit dem Titel "Macht Kokosöl meinen Penis länger?" gesendet, der möglicherweise gefälscht ist. Der Beitrag über sexuelle Aufklärung stammt von einer Bloggerin unter einem Pseudonym. Die Redaktionsleiterin "Online und Social Media" vom Deutschlandfunk Nova, Lena Stärk, erklärt im Deutschlandfunk Kultur, man bedaure den Vorfall, gehe aber zunächst von einem Verdacht aus und versuche weiterhin die Autorin zu kontaktieren – bisher vergeblich. Der Fälschungsverdacht sei durch Recherchen des "Spiegel" aufgekommen, so Stärk weiter. Bei diesen ging es jedoch um eine andere Geschichte der Bloggerin: ihre Familiengeschichte mit jüdischen Vorfahren, die laut "Spiegel" aber erdacht worden ist. Dieser Vorfall werde Auswirkungen auf den zukünftigen Umgang mit angebotenen Beiträgen und mit der Überprüfung von Quellen haben, sagt die Redaktionsleiterin Lena Stärk.

Ermittlungen gegen Schriftsteller in der Türkei Türkische Behörden haben Ermittlungen gegen mehrere Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeleitet. Vorausgegangen war eine Debatte in sozialen Netzwerken, in der ihnen Propagierung sexueller Gewalt und Gewalt gegen Kinder vorgeworfen wurde. Dazu wurden Passagen aus Romanen zitiert, in denen sich die Autorinnen und Autoren mit solchen Missständen in der türkischen Gesellschaft befasst hatten. Zu den in das Schussfeld Geratenen zählen Ayşe Kulin, Elif Shafak und Abdullah Şevki. Şevki und sein Verleger sind mittlerweile verhaftet worden. Die Direktorin des englischen PEN-Zentrums Antonia Byatt bezeichnete die Entwicklungen als einen neuen Angriff der türkischen Regierung auf die Freiheit der Rede und die Freiheit der Kunst.