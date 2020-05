Sonntag, 31. Mai 2020

Al-Aksa-Moschee in Jerusalem wiedereröffnet

Rund zwei Monate nach der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Schließung ist der Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt wieder für Muslime geöffnet. Hunderte Gläubige versammelten sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden an den Zugangstoren, wie örtliche Medien berichteten. Auch die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom können wieder besucht werden. Jedoch müssen Besucher der heiligen Stätten eine Maske tragen und ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen. Die islamische Wakf-Behörde rief dazu auf, den Anordnungen des Gesundheitsministeriums bezüglich Hygiene und Abstand Folge zu leisten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.