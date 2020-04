Akustik insulae Erschaffung einer eigenen Insel Hörspiel, 50 min Von Hartmut Geerken "Drei Inseln, die geografisch und atmosphärisch nicht weiter voneinander entfernt sein könnten: Die bekannteste ist das seit Jahrzehnten vom Tourismus bevölkerte Bali, die unbekannteste nennt sich Gavdos, der südlichste Fels Europas mit nur 30 Einwohnern. Die dritte ist von besonderer Art.

Der Autor erschafft in "insulae" akustisch die Präsenz drei unterschiedlicher Inseln. (dpa / picture alliance / Uwe Anspach)

Der Berliner Philosoph Salomo Friedlaender schafft sich nach der Vertreibung aus seiner Heimat in den Jahren 1933 bis zu seinem Tod 1946 in einer winzigen Sozialwohnung in Paris und unter katastrophalen ökonomischen und politischen Verhältnissen seine eigene, nur auf seiner inwendigen Landkarte verzeichnete Insel. Er nennt sie "ICH-Heliozentrum". Diese durch Meer und Gesellschaft isolierten Inseln werden in "insulae" akustisch präsent mit Geräuschen, Musik, Stille und einer Stimme, die aus den Exil-Tagebüchern Friedlaenders aus den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts kurze Passagen artikuliert. (...)" (Hartmut Geerken über "insulae")

insulae

Erschaffung einer eigenen Insel

Von Hartmut Geerken

Regie: der Autor

Produktion: DLF 2013

Länge: ca. 49'00