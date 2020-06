Aktuelles Konzert aus der Thomaskirche Leipzig Pfingsten mit Bach

Jede Nacht erstrahlt die Thomaskirche mitten in Leipzig. (imago images / robertharding)

Kantaten-Aufführungen in der Leipziger Thomaskirche an hohen Festen haben eine jahrhundertealte Tradition. Mit unserem extra organisierten und aufgenommenem Konzert wollen wir diese fortsetzen, und in dieser besonderen Situation ein Experiment wagen.

Der Thomaskantor Gotthold Schwarz fand Mitstreiter für seine Idee, drei Kantaten, die in diesen jahreszeitlichem Umfeld erklungen wären, in der leeren Kirche aufzunehmen.

Die Thomaskirche war eine der wichtigsten Wirkungsstätten Johann Sebastian Bachs. (imago images / Schöning)

Da aber die Anzahl der Jugendlichen aufgrund der Auflagen sehr beschränkt ist, wurden nur die Thomaner der 11. und 12. Klasse im Chor eingebunden. Die Soprane und die meisten Altisten des Chores pausieren weiterhin - so wurden ihre Partien für dieses spezielle Projekt ausnahmsweise durch Solistinnen ergänzt. Auch Bach musste sich hin und wieder auf besondere Begebenheiten anpassen – so wie wir heute.

Das Konzert strahlen wir an dem Tag aus, an dem ursprünglich das Leipziger Bachfest hätte starten sollen.

Aufzeichnung vom 21. Mai 2020 in der Thomaskirche Leipzig

Johann Sebastian Bach



Präludium und Fuge D-Dur BWV 532

"Sei Lob und Ehr dem Höchsten Gut" BWV 117

David Erler, Alt

Wolfram Lattke, Tenor

Tobias Berndt, Bass

Präludium und Fuge C-Dur BWV 545

"Lobet Gott in seinen Reichen" (Himmelfahrtsoratorium) BWV 11

Marie Luise Werneburg, Sopran

David Erler, Alt

Patrick Grahl, Tenor

Tobias Berndt, Bass

Dorische Toccata und Fuge BWV 538

Fantasia "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" BWV 651

"Wir danken dir, Gott, wir danken dir" BWV 29

Julia Sophie Wagner, Sopran

Susanne Krumbiegel, Alt

Tobias Hunger, Tenor

Gotthold Schwarz, Bass

Ullrich Böhme, Thomasorganist, an der Bachorgel der Thomaskirche Leipzig

Michael Schönheit, Gewandhausorganist an der Bachorgel der Thomaskirche Leipzig

Männerstimmen des Thomanerchores Leipzig

Mitglieder des Sächsischen Barockorchesters

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz