Kulturnachrichten

Montag, 19. Juli 2021

Aktivistin von Pussy Riot verlässt Russland Ein Band-Mitglied von Pussy-Riot hat nach mehreren Festnahmen Russland verlassen. Sie sei zum Flughafen gefahren, unmittelbar nachdem sie aus einem Gefängnis entlassen worden sei, sagte Veronika Nikulschina dem kremlkritischen Internetsender Doschd heute. Zuvor hatte sie zweimal hintereinander eine jeweils 15-tägige Haftstrafe wegen angeblichen Ungehorsams gegenüber der Polizei verbüßt. In der Vergangenheit waren wiederholt Mitglieder der Punkband in Polizeigewahrsam genommen und zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Gruppe sorgt immer wieder mit radikalen politischen Proteste-Aktionen für Aufsehen.

Opernregisseur Graham Vick an Corona gestorben Der britische Opernregisseur Graham Vick ist im Alter von 67 Jahren an Corona gestorben. In den 1980er Jahren hatte er das Opernhaus in Birmingham gegründet. In Birmingham wirkte er mit seinen Aufführungen in die Stadtgesellschaft hinein, als andere von so etwas noch nicht einmal träumten, spielte im Kraftwerk, im Nachtclub und im Flugzeughangar. Vick war bekannt für experimentelle Inszenierungen traditioneller Opern. Später inszenierte er für führende Häuser wie die Metropolitan Opera in New York und die Royal Opera in London. Regie führte Vick aber auch an der Bayerischen Staatsoper und der Deutschen Oper Berlin. Die Mailänder Scala würdigte den Verstorbenen als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Opernregie.

Neue 3-D-App zur Panzerkonfrontation am "Checkpoint Charlie" Eine neue App mit dem Namen "Cold War Berlin" macht die Geschichte der Panzerkonfrontation am Berliner Checkpoint Charlie im Oktober 1961 dreidimensional erfahrbar. Mit dem Smartphone oder Tablet könne so ein maßstabsgetreues 3D-Modell des Grenzübergangs an jedem beliebigen Ort visualisiert werden, teilte die Stiftung Berliner Mauer mit. Vom Mauerbau am 13. August 1961 bis zur Konfrontation am 27. Oktober 1961, bei der sich us-amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden, könne der historische Ort aus verschiedenen Blickwinkeln angezeigt werden. Die Augmented-Reality-App ist nach Angaben der Stiftung kostenlos auf Deutsch und Englisch in den App Stores verfügbar. Sie sei auch für den Einsatz im Unterricht geeignet. Das Projekt wurde mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Landes Berlin gefördert.

KZ-Überlebende Esther Bejarano beigesetzt Die KZ-Überlebende Esther Bejarano ist heute in Hamburg beigesetzt worden. Die Musikerin und Aktivistin war vor einer Woche im Alter von 96 Jahren in ihrer gestorben. Unter den Trauergästen auf dem Jüdischen Friedhof im Stadtteil Ohlsdorf waren die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Veit, und der Erste Bürgermeister Tschentscher. Bejarano hatte das NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebt. Nach dem Krieg lebte sie zunächst in Israel, ehe sie 1960 nach Deutschland zurückkehrte. Sie widmete ihr Leben dem Kampf gegen das Vergessen und gegen ein Wiedererstarken des Rechtsextremismus.

Papst will Filmarchiv gründen und outet sich als Cineast Papst Franziskus möchte im Vatikan ein eigenes Filmarchiv einrichten lassen. Ihm schwebe eine Art Mediathek für audiovisuelles Erbe von hohem religiösen, künstlerischem und menschlichen Rang vor, sagt er in einem neuen Interviewbuch, aus dem die Zeitung "Il Messaggero" am Sonntag Vorabauszüge veröffentlichte. Dieses Filmarchiv könne neben Apostolischer Bibliothek und Archiv errichtet werden. Die Filmbegeisterung verdankt das Kirchenoberhaupt seinen Eltern. Sie hätten ihn und seine Geschwister oft mit ins Kino genommen, so Franziskus.