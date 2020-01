Kulturnachrichten

Montag, 6. Januar 2020

Aktivisten entwenden Krippenfiguren aus Kirchen Im Vorfeld des Dreikönigstages haben Aktivisten aus mindestens fünf Städten in Deutschlan 15 Krippenfiguren entfernt. Die Sprecherin der Aktion "Ausgegrenzt - Dreikönige vor den Toren Europas", Rosa Frahm, sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, mit @zwei_fehlen solle auf das Schicksal von Geflüchteten aufmerksam gemacht werden. Die europäische Abschottungspolitik habe verhindert, dass die beiden Könige "das neugeborene Flüchtlingskind Jesus von Nazareth begrüßen." Ein König sitze im Lager Moria auf Lesbos fest, ein anderer im Ankerzentrum Deggendorf. Mit der Aktion wolle man auf die "gravierende humanitäre Notlage in den Flüchtlingslagern an den europäischen Außengrenzen und innerhalb Europas" aufmerksam machen.

Wieder Kritik nach Nominierungen für Golden Globes Um 2 Uhr MEZ feiert Hollywood wieder sich selbst: Mit dem wichtigsten Preis nach dem Oscar - den Golden Globes. Allerdings hagelte es auch in diesem Jahr bereits im Vorfeld Kritik: Denn in zwei der wichtigsten Sparten, beste Regie und bestes Drehbuch, wurden keine Frauen nominiert. Charlize Theron, selbst als beste Schauspielerin nominiert, nannte das "absurd" und "frustrierend". In der 77-jährigen Geschichte der Golden Globes wurden nur fünf Frauen in der Kategorie Beste Regie nominiert: Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow, Ava DuVernay und Barbra Streisand. Deren Ausflug ins Regiefach brachte ihr für "Yentl" die begehrte Auszeichnung.

20 / AKK gegen ZPS Der Versuch, die umstrittene Holocaust-Stele des "Zentrums für Politische Schönheit" in Berlin zu demontieren, ist gescheitert. Die Polizei stoppte Kritiker, die sich als "Aktions Künstler Komitee" bezeichnen und in einer Pressemitteilung erklärten, unterschiedlicher politischer Ansichten und religiöser Zugehörigkeiten zu sein. Ihr Plan sei gewesen, die umstrittene Säule mit der vermeintlichen Asche von Holocaust-Opfern an einen geheimen Ort zu bringen und aufzubewahren. Wie es heißt, hatte das "Zentrum für Politische Schönheit" Anzeige wegen Sachbestätigung gestellt.

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch beim WDR Wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht und Hausfriedensbruch ermittelt der Staatsschutz gegen fünf Männer. Sie seien einer rechts orientierten Gruppe zuzuordnen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Sie sollen auf dem Funkhausdach des Westdeutschen Rundfunks ein Banner entrollt haben, mit dem sie sich gegen "Medienhetze" aussprachen und dazu aufforderten, die Rundfunkgebührenzentrale zu "sabotieren".