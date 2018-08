Kulturnachrichten

Dienstag, 14. August 2018

Aktivist aus Hongkong trotzt Warnungen Chinas Aktivisten kritisieren Beschneidung der Meinungsfreiheit in Hongkong Trotz Warnungen der chinesischen Regierung ist in Hongkong ein bekannter Unabhängigkeitsbefürworter vor ausländischen Journalisten aufgetreten. "China ist von Natur aus ein Imperium, das eine Bedrohung für alle freien Völker der Welt ist", sagte Andy Chan vor Mitgliedern des Hongkonger Auslandskorrespondenten-Clubs. Er rief erneut dazu auf, die Unabhängigkeit der chinesischen Sonderverwaltungszone anzustreben. Die chinesische Regierung hatte den Presseclub im Vorfeld aufgefordert, die Einladung zurückzunehmen. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam bezeichnete den geplanten Auftritt als "unangemessen", was eine Debatte über die Beschneidung der Meinungsfreiheit in Hongkong befeuerte. Die sieben Millionen Hongkonger genießen weitgehende Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Doch wird befürchtet, dass Peking die politischen Freiheiten zunehmend beschränken will. China will die Hongkonger Nationalpartei verbieten. Die Partei will die Unabhängigkeit der Millionenmetropole erreichen, verfügt aber nur über wenige Anhänger.

Kammeroper Schloss Rheinsberg unter neuer Leitung Georg Quander folgt auf Frank Matthus Der frühere Intendant der Deutschen Staatsoper Berlin, Georg Quander, wird neuer künstlerischer Direktor der Kammeroper und Musikakademie Rheinsberg. Der 57-jährige Musikwissenschaftler und Regisseur habe profunde und langjährige Erfahrungen im künstlerischen Management und verfüge über beste Kontakte auch in die internationale Musiktheaterszene, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch in Potsdam. Quander übernimmt die Leitung des Kammeroper-Festivals von dem Schauspieler und Regisseur Frank Matthus, der das Amt von 2014 bis 2018 innehatte. Das internationale Festival junger Opernsänger findet seit 1991 jährlich im Juli und August statt.

Türkische Musiker sagen Auftritt bei Ruhrtriennale ab Ihnen wird vorgeworfen, den Völkermord an den Armeniern zu verharmlosen Das türkische "Hezarfen Ensemble" hat seinen Auftritt bei der Ruhrtriennale abgesagt. Den Musikern wird vorgeworfen, den Völkermord an den Armeniern zu verharmlosen. Einer der Kritiker ist der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli. Auf ihrer Internetseite beklagen die Musiker, dass ihre Arbeit für politische Manipulationen missbraucht werde. Der Ruhrtriennale war zuvor bereits Antisemitismus vorgeworfen worden. Grund war der geplante Auftritt der schottischen Band "Young Fathers", die der umstrittenen israelkritischen Bewegung BDS nahesteht. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besucht deshalb in diesem Jahr die Ruhrtriennale nicht. Als Reaktion auf die Debatte soll am Samstag eine Podiumsdiskussion über die Kunstfreiheit stattfinden.

20 Titel für Deutschen Buchpreis nominiert Der Gewinner wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse bekannnt gegeben Bekannte und weniger bekannte Autoren stehen auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2018. Einen neuen Anlauf auf die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres nehmen Angelika Klüssendorf und Stephan Thome. Beide standen schon mit früheren Romanen auf der Liste, die 20 Titel umfasst. Ebenfalls auf die in Frankfurt veröffentlichte Longlist hat die Jury Arno Geiger gesetzt. Die Jury hat die Longlist aus 199 Titeln zusammengestellt, die die deutschsprachigen Verlage eingerichtet haben. Auf der Liste vertreten sind auch Helene Hegemann, Adolf Muschg, Maxim Biller, Nino Haratischwili, Gert Loschütz, Gianna Molinari und Maria Cecelia Barbetta. Am 11. September wird die Longlist auf die sechs Titel umfassende Shortlist reduziert. Jurysprecherin Christine Lötscher erklärte, die Lage der Welt scheine den deutschsprachigen Autoren auf den Nägeln zu brennen. Begeistert zeigte sich die Jury von der Vielfalt der literarischen Formen: "Es gibt große historische, aber auch verspielt fantastische Weltentwürfe, ebenso wie Texte, die eine radikale Reduktion der Perspektive suchen, bis auf den Nullpunkt des Erzählens.»

Brasilien: Indigene durch Rechtspopulisten in Gefahr Gesellschaft für bedrohte Völker befürchtet Angriff auf Grundrechte der Indigenen Mit Sorge beobachtet die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) den wachsenden Erfolg des rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro in Brasilien. Ein Wahlsieg des Politikers der "sozialliberalen" PSL am 7. Oktober würde den Druck auf die Indigenen im Land weiter erhöhen. Kritisch äußerte die GfbV sich auch zu Bolsonaros neuem Wahlhelfer, dem früheren Chefberater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon. Die Indigenen müssten sich gegen die wachsende Industrialisierung ihrer Territorien und die Aufweichung ihrer Landrechte wehren. Viele Indigenen-Vertreter seien bereits mit dem Tod bedroht oder ermordet worden, so die GfbV. Die 305 indigenen Völker Brasiliens und die etwa 100 in freiwilliger Abgeschiedenheit lebenden Völker seien schon deshalb in Gefahr, weil sich in ihren Territorien große Rohstoffreserven befinden. Bolsonaro (63) werden bei den Präsidentschaftswahlen gute Chancen zugeschrieben; bei Umfragen kam er zuletzt auf 19 Prozent.