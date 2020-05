Kulturnachrichten

Montag, 18. Mai 2020

Akropolis nach Corona-Pause wiedereröffnet In Griechenland sind die berühmte Akropolis in Athen sowie alle anderen archäologischen Stätten unter freiem Himmel nach knapp zwei Monaten wieder für Besucher geöffnet worden. Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou leitete am Montagmorgen die feierliche Wiedereröffnung der Akropolis. Sie zählt zu den Wahrzeichen und bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Griechenlands. Vergangenes Jahr besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte. In Griechenland waren am 23. März strikte landesweite Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten.

In China inhaftierter Autor und Verleger erhält Preis Der in China zu zehn Jahren Haft verurteilte Verleger und Autor Gui Minhai erhält den Johann-Philipp-Palm-Preis für Presse- und Meinungsfreiheit. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit, der mit Nachdruck die sofortige Freilassung von Gui Minhai und ein Ende der Repressalien gegen regierungskritische Stimmen in China, Hongkong und weltweit fordert. Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis der Palm-Stiftung wird am 6. Dezember auch an die jemenitische Aktivistin und Buchautorin Bushra Al-Maktari verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den Schorndorfer Buchhändler Johann Philipp Palm, der 1806 wegen seiner Kritik an den deutschen Fürsten und der napoleonischen Fremdherrschaft hingerichtet wurde.

Santana-Bruder Jorge gestorben Der Gitarrist Jorge Santana, der jüngere Bruder von Carlos Santana, ist tot. Das teilte dieser auf seiner Facebook-Seite mit. Sein Bruder starb demnach am Donnerstag im Alter von 68 Jahren eines natürlichen Todes. Jorges Gitarrenriff in "Suavecito" (1972) seiner Band Malo machte aus dem Lied eine Hymne des Chicano-Rocks, der Rockmusik mexikanischer US-Amerikaner. Malo veröffentlichte drei Alben, bevor sich die Band auflöste. Jorge Santana spielte später in dem New Yorker Salsa-Kollektiv Fania All-Stars. Mit seinem Bruder Carlos ging Jorge 1993 auf Tour.

Erstmals wieder öffentliche Gottesdienste in Italien In Italien sind am Montag erstmals seit dem 9. März wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert worden. Katholische Messen fanden unter anderem im Mailänder Dom, in der Markuskirche in Venedig und den Basiliken Roms statt, allerdings mit nur wenigen Gläubigen. Durchgängig galten strikte Hygiene- und Schutzvorschriften wie das Abstandhalten und Tragen von Masken. Die Kommunion wurde den Gläubigen mit einer Hostienzange oder mit Einweghandschuhen in die Hände gelegt. Im Petersdom zelebrierte Papst Franziskus eine Gedenkmesse zum 100. Geburtstag seines Vorvorgängers Johannes Paul II. An der Feier am Grab des polnischen Papstes nahm auch der polnische Botschafter im Vatikan, Janusz Kotanski, teil.

Niedersachsen fordert einheitliche Theater-Öffnungen Der niedersächsische Kulturminister Björn Thümler hat sich für eine möglichst zeitnahe Öffnung von Theatern stark gemacht. Der 25. Mai sei ein möglicher Termin für erste Aufführungen unter freiem Himmel, sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gleichzeitig sprach er sich für ein einheitliches Vorgehen in ganz Deutschland aus. Es sei den Menschen schwer zu vermitteln, warum sie beispielsweise im nordrhein-westfälischen Münster ins Theater gehen dürften, im niedersächsischen Osnabrück aber nicht, sagte Thümler.

ZDF verschiebt "Wetten, dass..?"-Sonderausgabe Das ZDF hat die für den 7. November geplante Sonderausgabe von "Wetten, dass..?" wegen der Corona-Pandemie aufs nächste Jahr verschoben. Die Sendung mit Kultmoderator Thomas Gottschalk lebe "von der einzigartigen Atmosphäre einer großen, vollbesetzten Halle", teilte das ZDF in Mainz mit. Dies könne im Moment nicht seriös geplant werden, hieß es. Auch zur Vorbereitung der teils aufwändigen Wetten brauche es oft zahlreiche Menschen. Gottschalk hatte "Wetten, dass..?" 1987 von Frank Elstner übernommen und bis Ende 2011 moderiert. Nach einem Wettunfall, bei dem ein Kandidat schwer verletzt wurde, gab Gottschalk die Sendung auf. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag.

US-Regisseurin Lynn Shelton gestorben Die amerikanische Regisseurin Lynn Shelton ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie wurde bekannt durch Independent-Filme wie "Humpday" und "Meine beste Freundin, ihre Schwester und ich". Die Filmemacherin starb bereits am Freitag an einer Blutkrankheit. Das teilte ihr Sprecher Adam Kersh mit. Ihr Partner, Komiker Marc Maron, erklärte gegenüber "Indiewire.com", dass Shelton nach einwöchiger Krankheit zusammengebrochen sei. Es sei nicht Covid-19 gewesen, hieß es in seiner Mitteilung. Mit dem Filmdrama "We Go Way Back" hatte Shelton 2006 ihr Regiedebüt gegeben. Ihre Buddy-Komödie "Humpday" mit Mark Duplass wurde beim Sundance-Festival 2009 mit einem Preis ausgezeichnet. Die Autorin, Produzentin und Regisseurin wirkte auch an zahlreichen Fernsehserien mit, darunter "Mad Men", "The Mindy Project", "Love" und "GLOW". Aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Kevin Seal hatte sie einen Sohn.

Museen in Italien dürfen wieder öffnen Museen und Sehenswürdigkeiten in Italien dürfen nach mehr als zwei Monaten Corona-Sperre ab diesem Montag wieder öffnen - viele von ihnen warten aber noch. Das Kolosseum in Rom werde erst Ende Mai aufmachen, teilte eine Sprecherin mit. Bis dahin würden strenge Sicherheitsregeln umgesetzt, dann sollen zum Beispiel Thermoscanner zum Temperaturmessen zum Einsatz kommen. Auch die Vatikanischen Museen, die zu den meistbesuchten Museen der Welt zählen, sowie die Ausgrabungsstätten in Pompeji bereiten sich auf eine Öffnung vor. In Ausstellungen und Museen gelten dann strenge Abstandsregeln, es darf nur eine begrenzte Zahl an Besuchern hinein.