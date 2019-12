Kulturnachrichten

Dienstag, 17. Dezember 2019

Akademie der Künste besorgt über Assange Die Akademie der Künste zeigt sich besorgt über den Zustand von Julian Assange. In einer Erklärung heißt es, die Behandlung des Journalisten und Verlegers in seiner unbegründet weiterlaufenden Isolationshaft in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis, zeige ein Fehlen rechtsstaatlicher Standards. Der bisherige gerichtliche Umgang mit Julian Assange sei ein Beispiel für die Erosion demokratischer Grundwerte. Die zu erwartende Überstellung an US-amerikanische Gerichte mit dem dort neu geltenden Espionage Act werde weitreichende Konsequenzen haben für die Situation aller Journalistinnen und

Journalisten weltweit, aber in der direkten Folge auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen und Künstler. Bedroht sei nichts weniger als die Freiheit des Wortes. Julian Assange sei das Exempel, das statuiert werde. Deshalb fordere die Akademie der Künste einen humanen und rechtsstaatlichen Umgang mit ihm.

Oscar-Traum für "Systemsprenger" geplatzt Für den Film "Systemsprenger" der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt wird es keine der begehrten Oscar-Auszeichnungen geben. Der deutsche Beitrag blieb im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar schon bei der Vorauswahl auf der Strecke. Nach Mitteilung der Film-Akademie in Los Angeles gelangten 10 von insgesamt 91 Ländern mit ihren Einsendungen in die nächste Runde, darunter Südkorea ("Parasite"), Frankreich ("Les Misérables"), Spanien ("Leid und Herrlichkeit") und Nordmazedonien ("Land des Honigs"). Am Ende werden fünf Kandidaten für die Sparte "International Feature Film" nominiert. Die Oscars werden am 9. Februar verliehen. Der Film "Systemsprenger" erzählt von einem schwer erziehbaren Mädchen, mit dem Familie und Sozialsystem überfordert sind.

Kulturstaatsministerin Grütters eröffnet Beethoven-Jahr Mit einem Festakt in der Bonner Oper ist das Beethoven-Jubiläum 2020 eröffnet worden. Kulturstaatsministerin Grütters betonte die zeitlose Kraft, die das Werk des in Bonn geborenen Komponisten habe. Es falle nicht schwer, ihn als weltweit verehrten Mega-Star gedanklich in die heutige Zeit zu holen. Das Beethoven-Jahr dauert 12 Monate bis zum 17. Dezember 2020, seinem 250. Geburtstag. Rund eintausend Konzerte, Opernaufführungen, Ausstellungen und Konferenzen sind geplant.

Arbeitskampf im Münchner Haus der Haus der Kunst Das Münchner Haus der Kunst wird die Bereiche Kasse, Oberaufsicht und Pforte nun doch nicht outsourcen. Ziel in den genannten Bereichen sei eine Beschäftigungsstruktur mit 26 Vollzeitstellen, die sich auf ca. 30 bis 34 Mitarbeiter verteilen. Das geht aus den heute veröffentlichten Ergebnissen der Einigungsstelle zwischen Geschäftsleitung und dem Betriebsrat hervor. Die aktuellen Mitarbeiter könnten sich ab sofort um die Aufstockung ihrer Wochenstunden bewerben. Allen im Rahmen eines Minijobs Beschäftigten werde ein Aufhebungsvertrag angeboten, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist und Zuerkennung einer Abfindung. Der Arbeitskampf im Münchner Haus der Kunst, das ein teils staatlich, teils von einer Stiftung finanziertes Museum ist, schwelte seit dem Sommer und hat Solidaritätsadressen aus der Kunstwelt von Chris Dercon, Bazon Brock oder Ai Weiwei hervorgerufen.