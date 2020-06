Afroamerikanische Literatur Der Kampf gegen Rassismus gehört zur schwarzen Kultur

Pieke Biermann im Gespräch mit Joachim Scholl

Dass Polizeigewalt in Büchern schwarzer Autorinnen und Autoren oft eine Rolle spiele, sei kein Wunder, sagt Pieke Biermann. (Getty Images / Effi)

Polizeigewalt und Rassismus gegen Schwarze ist nicht nur auf den Straßen der USA allgegenwärtig. Die Literaturkritikerin Pieke Biermann sagt, diese Erfahrung habe die Kultur der Afroamerikaner geprägt - und spiegele sich in der Literatur wider.

Rassismus spielt in den Büchern sehr vieler schwarzer Autorinnen und Autoren eine zentrale Rolle – genauso in Filmen, in der Musik und generell im Leben schwarzer Menschen. Die Erfahrung, Opfer von Rassismus zu sein oder zu werden, die Angst umgebracht zu werden, der Kampf gegen den Rassismus sei Teil der schwarzen Kultur in den Vereinigten Staaten, sagt die Literaturkritikerin und Übersetzerin Pieke Biermann.

In vielen Büchern schwarzer Autoren sei Polizeigewalt gegen Schwarze ein Thema. Beispiele dafür sind das Buch "The Nickle Boys" des zweifachen Pulitzerpreisträger Colson Whitehead oder auch Nana Kwame Adjei-Brenyahs Erzählband "Friday Black".

Tradition des Rassismus bei der Polizei

Dass Polizeigewalt in den Büchern schwarzer Autoren eine Rolle spiele sei kein Wunder, sagt Biermann. Die Polizei in den Vereinigten Staaten habe eine Tradition in dieser Beziehung. "Die Urgründe der US-amerikanischen Polizei sind die Slave-Guards gewesen. Die Wächter über die Sklaven. Das heißt, die haben von Anfang an gelernt, das sind keine Menschen, die wir wie Menschen behandeln. Die sind eher wie Vieh oder sind unsere Feinde und müssen geprügelt oder gerne auch gleich umgebracht werden."

Nicht jeder weiße, jeder Latino oder jeder schwarze Polizist sei so gepolt, aber das existiere über Generationen hinweg, sagt Biermann. Und obwohl auf der Opferseite nicht jeder davon betroffen sei, gebe es auch dort eine Tradition. "Diese Art von Sklaverei steckt beiden Seiten in den Knochen", sagt sie. "Den Polizisten: weiß oder nicht - und den Schwarzen: Opfer oder nicht."

Biermann wirft einen Blick zurück auf Phasen der schwarzen, amerikanischen Kulturgeschichte und auf afroamerikanische Autorinnen und Autoren der jeweiligen Epoche.

Geschichte der afroamerikanischen Literatur

Die Geschichte habe mit zwei Frauen begonnen, sagt Biermann, Lucy Terry und Phillis Wheatley. "Beide sind als kleine Mädchen gestohlen, verschleppt und dann als Sklavinnen verkauft worden. Und beide durften, weil sie nette Herrschaften hatten, lesen und schreiben lernen", erzählt sie. Terry sei die erste afroamerikanische Autorin, die ein Gedicht geschrieben habe. Und Phillis Wheatley sei die erste schwarze Autorin, deren Gedichte gedruckt wurden.

Eine ganz wichtige Periode der schwarzen Kultur in Amerika sei die Harlem Renaissance zwischen den beiden Weltkriegen gewesen. Mit der Bürgerrechtsbewegung in den 60er- und 70er-Jahren kam eine weitere wichtige Phase für die schwarze Kultur in Amerika hinzu. Und auch seit 2013, seit der Black Lives Matter-Bewegung gehe es wieder darum, eine neue Haltung zu dieser alten Wut zu finden.

Verlage entdecken schwarze Autorinnen und Autoren

Zurzeit gibt es bei verschiedenen Verlagen auffallend viele Bücher schwarzer Autorinnen und Autoren. Darunter sind Romane, aber auch Essays. Es gebe zahlreiche Bücher neuer Autoren und auch alte, wiederveröffentlichte Werke sowie neue Übersetzungen alter Bücher. "Dass jemand wie Baldwin mal neu übersetzt wird, war endlich mal fällig", sagt Biermann.

Baldwin neu zu übersetzen, war fällig, sagt Pieke Biermann. (laif / Isolde Ohlbaum)

Begonnen habe diese Entwicklung vor zwei, drei Jahren in den USA und deutsche Verlage gucken natürlich, was auf diesem Markt geschieht und interessieren sich dafür. Seit dieser Zeit habe es aber auch verstärkt afro-deutsche Stimmen gegeben. Darunter seien viele Autorinnen, die mit ihren Romanen Aufmerksamkeit erzeugt hätten.

Der Hintergrund für diese Entwicklung sei, dass auch auf dem deutschsprachigen Markt viele Bücher schwarzer Autorinnen erschienen seien, sagt Pieke Biermann, zum Beispiel von Alice Walker, Toni Morrision, Maya Angelou oder Audre Lorde.

Pieke Biermanns Leseliste neuer und/oder neu übersetzter Bücher von englischsprachigen schwarzen Autorinnen und Autoren:



James Baldwin

"Von dieser Welt" (Go Tell It On The Mountain, 1953) 2018

"Beale Street Blues" (If Beale Street Could Talk, 1974) 2019

"Nach der Flut das Feuer" (The Fire Next Time, 1963) 2019

"Giovannis Zimmer" (Giovanni's Room, 1956) 2020

Aus dem Englischen neu übersetzt von Miriam Mandelkow

dtv, München



Fran Ross

"Oreo" (Oreo, 1974/2015 ff) 2019

Aus dem Englischen von Pieke Biermann

dtv, München



William Melvin Kelley

"Ein anderer Takt" (A Different Drummer, 1962) 2019

Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren

Hoffmann & Campe, Hamburg



Kathleen Collins

"Nur einmal" (Whatever happend to Interracial Love? 2016, postum) 2018

Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit und Volker Oldenburg

Kampa, Zürich



Marlon James

Bekam 2015 den Man Booker Prize für:

"Eine kurze Geschichte von sieben Morden" (A Brief History of Seven Killings, 2014) 2017

Heyne, München



"Schwarzer Leopard, roter Wolf" (Black Leopard, Red Wolf, 2019) 2019

Aus dem Englischen von Stephan Kleiner

Heyne, München



Zadie Smith

Erscheint inzwischen komplett bei Kiepenheuer & Witsch

"Zähne zeigen" (White Teeth, 2000) 2000

Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann



Diverse weitere Werke, verschiedene Übersetzer*, vor allem Tanja Handels



Colson Whitehead

"Die Nickel Boys" (The Nickel Boys, 2019) 2019

Aus dem Englischen von Henning Ahrens

Hanser, München



Nana Kwame Adjei-Brenyah

"Friday Black" (Friday Black, 2018) 2020

Aus dem Englischen von Thomas Gunkel

Penguin , München



Jamel Brinkley

"Unverschämtes Glück" (A Lucky Man, 2018) 2019

Aus dem Englischen von Uda Strätling

Kein & Aber, Zürich



Richard Wright

"Sohn dieses Landes" (Native Son, 1940) 2019

Aus dem Englischen neu übersetzt von Klaus Lambrecht und Yamin von Rauch

Kein & Aber, Zürich



Anne Petry

"Die Strasse" (The Street, 1946) 2020

Aus dem Englischen neu übersetzt von Uda Strätling

Nagel & Kimche, Zürich



Zora Neale Hurston

"Vor ihren Augen sahen sie Gott" (Their Eyes Were Watching God, 1937) 2011

"Barracoon" (Barracoon, 2018 postum) 2020

Beide neu übersetzt von Hans-Ulrich Möhring

edition fünf und Penguin



Carl Van Vechten

"Nigger Heaven" (Nigger Heaven, 1926) 2012

Aus dem Englischen von Egbert Hörmann, Walde + Graf



Chester Himes

Verschiedene Übersetzer*, verschiedene Verlag, variable dt. Titel, 1960er/70er

Vier Neuübersetzungen von Manfred Görgens, Alex Bischof, Petra Schreyer 1990er

Unionsverlag, Zürich, und Alexander Verlag, Berlin



Walter Mosley

"Socrates in Watts" (Always Outnumbered, Always Outgunned, 1997) 2000

"Socrates' Welt" (Walkin' the Dog, 1999) 2001

Aus dem Englischen von Pieke Biermann, Unionsverlag



Außerdem verschiedene Romane der Serie mit Privatdektektiv Easy Rawlins,

1992 bis 2010 in verschiedenen Verlagen von verschiedenen Übersetzer*n



Toni Morrison

Die erste Afroamerikanerin, die den Literaturnobelpreis bekam (1993)

Zahlreiche Romane zwischen 1979 und 2017 bei Rowohlt

Verschiedene Übersetzer, keine Neuübersetzungen



Alice Walker

Verschiedene Romane und Storys auf Deutsch seit:

"Die Farbe Lila" (The Color Purple, 1982) 1988



Verschiedene Übersetzer*, keine Neuübersetzungen, verschiedene Verlage, vor allem Rowohlt



Alex Haley

"Wurzeln – Roots" (Roots: The Saga of an American Family, 1976) 1978

Aus dem Englischen von Emil U. Günther

Fischer, Frankfurt am Main



Gayl Jones

"Dunkle Melodie" (Corregidora, 1975, und Evas Mann, 1976 ) 1979

Aus dem Englischen von Liesl Nürenberger

Europa Verlag, München



"Der weiße Nigger" (White Rat, 1977) 1980

Aus dem Englischen von Liesl Nürenberger-Körbler und Andreas C. Körbler

Europa Verlag, München



"Die Vogelfängerin" (The Birdcatcher) 1986

Aus dem Englischen von Uta Goridis

Rowohlt, Hamburg



Paule Marshall

"Ein Loblied für die Witwe" (Praisesong for the Widow, 1983) 1986

Aus dem Englischen von Peter Liebich, Rowohlt (1987 DDR-Ausgabe "Lobgesang …", bei Aufbau)



"Erwählter Ort, zeitloses Volk" (The Chosen Place, The Timless People, 1969) 1981

Aus dem Englischen von Helmut T. Heinrich

Aufbau Verlag, Berlin



Ntozake Shange

"Schwarze Schwestern" (Sassafrass, Cypress & Indigo, 1982) 1984

Aus dem Englischen von Uta Goridis

Rowohlt, Hamburg (DDR-Ausgabe 1988, Aufbau)



Kristin Hunter

"Gott segne das Kind" (God Bless The Child, 1966)

Übersetzt von Otto Wilck

Kiepenheuer & Witsch, Köln



"Das Land der Verheißung"

Aus dem Englischen von Hans-Georg Noack



"Wer überleben will"

Aus dem Englischen von Irmela Brender

Signal-Verlag, Baden Baden



Lorraine Hansberry

"A Raisin in the Sun" (Unterrichtsausgabe, Klett)



Maya Angelou

"Ich weiß, dass der gefangene Vogel singt"

Aus dem Englischen von Harry Oberländer



Audre Lorde

Diverse Titel seit "Macht und Sinnlichkeit"

Verschiedene Übersetzerinnen, Orlanda-Frauenverlag



Sharon Dodua Otoo

Deutsch-britische Autorin, Bachmannpreis 2016

"die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle

"synchronicity"

Übersetzt von Mirjam Nuenning

Fischer Verlag, Frankfurt am Main





Afrodeutsche Literatur:



Katharina Oguntoye / May Opitz / Dagmar Schultz (Hg.)

"Farbe bekennen – Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte"

Orlanda Frauenverlag Berlin



Marion Kraft

Zahlreiche literatur- und sozialwissenschaftliche Werke

Nicht nur über Schwarze Frauen

Vor allem im Orlanda Verlag



Alice Hasters

"Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten"

hanser blau, München



John Eichler

Verbotenes Land

amazon/kindle, 2018



Jackie Thomae

"Momente der Klarheit", 2015

"Brüder", 2019

Hanser Berlin



Olivia Wenzel

"1000 Serpentinen Angst", 2020

Fischer Verlag, Frankfurt am Main



Theodor Michael

"Deutsch sein und schwarz dazu", 2020

dtv, München