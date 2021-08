Afghanische Theateraktivisten auf der Flucht Der Flughafen von Kabul wird zur Falle

Von Tom Mustroph

Vor dem Flughafen in Kabul: Wer auf einer deutschen Evakuierungsliste steht, hat Pech gehabt. Anders als bei den Briten und Amerikanern holt niemand die Leute ab. (AHRDO)

Afghanische Theateraktivisten warten an Toren zum Flughafen Kabul unter Lebensgefahr darauf, in einen der rettenden Flieger zu steigen. Sie stehen auf Evakuierungslisten: Doch niemand lässt sie auf das Flughafengelände.

Schüsse am Flughafen Kabul – sie fallen, als ein Mitarbeiter der Theatergruppe und Menschenrechtsorganisation AHRDO vom Flughafen Kabul aus eine Audiobotschaft an seine Kollegen verschickt. Er gehört zu den Tausenden, die auf die Evakuierung hoffen.

Seit Dienstagvormittag warten sie. Manche verbrachten die Nacht zum Mittwoch am Flughafen. Andere kehrten zwischenzeitlich nach Hause zurück. Jetzt warten sie wieder hier.

"Tausende Menschen sind vor jedem einzelnen Tor", beschreibt Salim Rajabi die Situation. Er gehört ebenfalls zur AHRDO, der Afghanistan Human Rights and Democracy Organization.

"Sie schießen hier auf die Leute. Denn viele versuchen, auf den Flughafen zu gelangen. Aber leider schießen die internationalen Streitkräfte auf die Menschen, um sie zu zwingen, zurückzugehen. Aber die Leute gehen nicht zurück."

Das Theater der Unterdrückten

Hjalmar Joffre-Eichhorn befindet sich als einer von nur vier Mitarbeitern der insgesamt 25 Personen zählenden AHRDO bereits im Ausland. Gemeinsam mit einer Gruppe von afghanischen Menschrechtsaktivistinnen und -aktivisten hat er die Organisation Anfang 2009 gegründet.

Die AHRDO bietet Kriegsopfern eine Bühne für ihre Geschichten und Gefühle. (AHRDO/anonym)

Ihr Schwerpunkt ist "das Theater der Unterdrückten", erzählt er in Estland. Von dort aus koordiniert er die Evakuierung.

Die AHRDO organisierte zahlreiche Theaterevents in ganz Afghanistan. Dabei gehe es darum, "mit dem Publikum Handlungsalternativen zu eruieren", also "Möglichkeiten der Selbstermächtigung auf der Bühne auszuprobieren, um dann idealerweise individuell und kollektiv im wirklichen Leben außerhalb der Bühne in Aktion treten zu können."

Kriegsopfer erzählen aus ihrer Perspektive

Die Projekte der Gruppe sind aus Opferperspektive angelegt. Zum Teil zum ersten Mal erzählten Mütter über ihre toten Kinder. Folter- und Missbrauchsopfer fanden erstmals Gehör.

Neben interaktiven Theaterevents entwickelte die Gruppe gemeinsam mit den Angehörigen von Kriegsopfern sogenannte Memory Boxes. Sie bestehen aus authentischen Erinnerungsobjekten an die Kriegstoten und künstlerischen Objekten, die während der Workshops geschaffen werden.

Die Geschichte von M. Musa: Eine "Memory Box" zeigt Erinnerungsstücke.

Joffre-Eichhoren ist überzeugt: Das Material sei so konkret, dass die Boxen in späteren Kriegsverbrecherprozessen vor dem Internationalen Gerichtshof als Beweismittel genutzt werden könnten.

Diese Memory Boxes wurden seit 2019 in dem eigens dafür gegründeten Kriegsopfermuseum in Kabul ausgestellt. Kurz vor dem Einmarsch der Taliban wurde das Museum evakuiert.

Die Mitarbeiter sind mehrfach gefährdet

Die insgesamt 25 afghanischen Angestellten und auch viele Teilnehmer der Veranstaltungen sind nun gleich mehrfach gefährdet: Als Menschenrechtsaktivisten, als Menschen, die künstlerisch tätig sind und als Angehörige von ethnischen und religiösen Minderheiten.

Aus diesem Grund stehen sie auch auf den Evakuierungslisten des Auswärtigen Amts – allerdings nur sie selbst, nicht ihre Angehörigen. Manche Aktivisten haben sich daher entschieden, bei ihren Familien zu bleiben.

Doch für diejenigen, die ausreisen wollen, wird der Flughafen zur Falle. Die Taliban lassen sie zwar in die Nähe des Flughafens. Das internationale Militär aber lässt sie nicht ins Innere.

Hadi Marifat ist Koordinator von AHRDO und befindet sich im Moment in Kirgisistan. Er beschreibt das Szenario so:

"Es gibt zwei Evakuierungssektionen, die eine von den Briten, die andere von den Amerikanern. Sie kommen und empfangen die Leute, die auf den Evakuierungslisten stehen. Sie rufen die Namen auf und nehmen die Leute nach drinnen mit."

Niemand holt sie vom Tor ab

Wer auf einer deutschen Liste steht, hat aber offensichtlich Pech gehabt. Denn niemand kommt zum Tor und sorgt dafür, dass die Berechtigten nach drinnen gelangen können.

"Seit dem frühen Morgen sind wir auf der Suche nach einer deutschen Person, dass sie zum Eingang kommt und uns hilft, wie das die Briten und die Amerikaner auch tun", berichtet Hadi Marifat.

Er ist der Verzweiflung nahe. Er wirft den deutschen Dienststellen sogar vor, seine Kolleginnen und Kollegen erst in Gefahr gebracht zu haben.

"Ich wünschte, sie hätten sie nicht aufgefordert, zum Flughafen zu kommen. Zu Hause waren sie sicher und ich hatte einen Plan, sie zu retten. Aber jetzt sitzen sie dort fest, niemand hilft ihnen und ihr Leben ist in Gefahr. Es ist eine Schande."

Am heutigen Mittwoch sorgte die Nachricht, dass ein eigenes Charterflugzeug alle Menschenrechtsaktivisten in den Kosovo ausfliegen soll, für neue Hoffnung.

Doch auch dafür müssen sie erst ins Innere des Flughafens gelangen.