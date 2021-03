Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. März 2021

Afghanische Buddha-Statue als virtuelle Projektion 20 Jahre nach der Zerstörung der berühmten afghanischen Buddha-Statuen durch die radikalislamischen Taliban ist eine der riesigen Skulpturen für kurze Zeit in das Land am Hindukusch zurückgekehrt - zumindest virtuell. Die rund 55 Meter hohe Salsal-Statue erleuchte anlässlich des Jahrestags ihrer Zerstörung als 3-D-Projektion an ihrem ursprünglichen Standort im Bamiyan-Tal im Zentrum des Landes. "Wir wollen nicht, dass die Menschen vergessen, was für ein furchtbares Verbrechen hier begangen wurde", sagte Sahra Hussaini, die die Veranstaltung "Eine Nacht mit Buddha" mitorganisiert hat. Die Zerstörung der jahrhundertealten Buddha-Statuen von Bamiyan durch die Taliban hatte im März 2001 internationales Entsetzen ausgelöst. Die Sprengung der Skulpturen war Teil der Kampagne der radikalislamischen Miliz gegen das vorislamische Kulturerbe Afghanistans während ihrer kurzen Herrschaft in dem Land.

Vier Regisseurinnen für Baftas nominiert Bei den Britischen Filmpreisen, den Baftas, sind in diesem Jahr erstmals vier Frauen in der Kategorie Beste Regie nominiert - so viele wie nie zuvor. Als Favoritin gilt die chinesische Regisseurin Chloé Zhao mit "Nomadland". Auch Sarah Gavron ("Rocks"), Jasmila Zbanic ("Quo Vadis, Aida?") und Shannon Murphy ("Babyteeth") sind benannt. Männliche Bafta-Kandidaten sind die Regisseure Thomas Vinterberg und Lee Isaac Chung. Nachdem die British Academy of Film and Television Arts im Vorjahr für mangelnde Diversität kritisiert worden war, berücksichtigt die Auswahl in diesem Jahr Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedlicher Ethnien. Erwartete Favoriten wie Viola Davis, Sacha Baron Cohen, Olivia Colman, Glenn Close oder Gary Oldman sind nicht vertreten.

Schriftstellerin Katja Behrens gestorben Die Schriftstellerin Katja Behrens ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren nach einem Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholt hatte. Das teilte der Alfa-Veda Verlag mit. Der Oberbürgermeister ihrer Heimatstadt Darmstadt, Jochen Partsch (Grüne), sagte: "Darmstadt und die Welt verlieren eine starke, eine interessante, eine fantasievolle Stimme - sie wird uns allen fehlen". In den siebziger Jahren war Behrens Lektorin im Literaturverlag Luchterhand, danach freiberufliche Autorin. Ihr Debüt legte sie 1978 vor, mit dem Erzählband "Die weiße Frau". Für ihre Arbeit hat die Schriftstellerin viele Auszeichnungen bekommen, wie 1982 den Thaddäus Troll Preis.

Patti Smith singt für Mitarbeiter des Brooklyn Museums Die US-Sängerin Patti Smith hat in der Corona-Krise ein Konzert für die Mitarbeiter des Brooklyn Museums gegeben. Die 74jährige trat in einem großen Raum des Museums im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Die Zuschauer trugen Masken und saßen mit weitem Abstand voneinander. Das kurze Konzert, das live bei Instagram verfolgt werden konnte, ist Teil einer Initiative des Bundesstaats New York, mit dem die schwer gebeutelte Kulturszene in der Corona-Krise mit Hunderten kleinerer Veranstaltungen wieder angekurbelt werden soll.

Grütters: Kulturbetrieb soll diverser werden Die Diversität im Kulturbereich soll mit Hilfe des Bundes gefördert werden. Dieses Ziel präsentierte Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim 13. Integrationsgipfel des Bundes in Berlin. Erreicht werden soll es unter anderen durch mehr Diversität in Gremien sowie bei Personal, Publikum, Programm und Partnern der vom Bund geförderten Kultureinrichtungen. Auch solle die Geschichte eingewanderter Menschen zum Beispiel in Museen sichtbarer werden. Kultur sei ein "wichtiger Integrationsmotor", so Grütters. Die Maßnahmen gehören zum Kulturkapitel des Nationalen Aktionsplans Integration. Sie wurden von der Kulturstaatsministerin, den Ländern, der Initiative Kulturelle Integration und mehr als 200 Akteuren aus dem Kulturbereich entwickelt.



E-Book-Aufschwung im Pandemie-Jahr 2020 Im Zuge der Corona-Pandemie ist der E-Book-Markt in Deutschland 2020 zeitweilig gewachsen - vor allem ab dem ersten Lockdown. Der Umsatz stieg im Vergleich zu 2019 um 16,2 Prozent, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitteilte. Der Absatz kletterte demnach auf 35,8 Millionen verkaufte Exemplare. Bestehende E-Book-Käufer hätten vom ersten Lockdown bis in den Herbst ihre Nutzung intensiviert. Gleichzeitig hätten etliche Printkäufer in dieser Zeit auch E-Books erworben. Wachstumstreiber waren demnach die Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher.

Besucherandrag nach Öffnung von Kunsthalle Der Server der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe ist unter dem Besucheransturm nach der langen pandemiebedingten Schließung kurzzeitig zusammen gebrochen. Wie eine Sprecherin des Hauses in Baden-Württemberg weiter berichtete, hätten zahllose Kunstfans versucht, online eines der Zeitfenster für die neue Schau "Francois Boucher" zu buchen. Die Kunsthalle darf wegen der Hygieneauflagen zur Eindämmung des Virus nur eine begrenzte Zahl der sogenannten Timeslots mit je 15 Besuchern vergeben. Zu einem Server-Zusammenbruch war es am Samstag auch in Köln gekommen, als der Vorverkauf für die Andy-Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig startete.

Neandertaler früher ausgestorben gedacht Der Neandertaler in Nordeuropa ist laut einer Studie früher ausgestorben als bislang angenommen. Bei der Untersuchung von Knochen, die einigen der letzten Neandertaler im Norden des Kontinents zugeschrieben werden, stellten Wissenschaftler aus Großbritannien, Deutschland und Belgien fest, dass diese bis zu 20.000 Jahre älter sind, als frühere Analysen ergeben hatten. Die Studie wurde im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlicht. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Knochen zwischen 40.600 und 44.200 Jahr alt sind. Bislang hatten sie als rund 24.000 Jahr alt gegolten. Der Zeitpunkt des Aussterbens der Neandertaler ist ein wesentlicher Anhaltspunkt zur Beantwortung von Fragen nach ihren Fähigkeiten und den Gründen für ihr Verschwinden.