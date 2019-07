Ärger wegen sexistischen Werbeplakats einer Brauerei

Sonntag, 14. Juli 2019

15 nordrhein-westfälische Politikerinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen haben dem Chef der Düsseldorfer Traditionsbrauerei "Füchschen" einen Brief geschrieben, in dem sie ein Plakat als sexistisch kritisieren. Das Bild zeigt eine blonde Füchsin mit einem Steak auf der Gabel, die auf einem Grillrost schaukelt - dazu der Slogan: "Medium rare oder richtig durch nehmen?" In ihrem Brief schreiben die Abgeordneten: "Die genutzten Anspielungen kann man schwerlich noch als verspielt und harmlos bezeichnen. Die Inszenierung der Füchsin als reines Sexobjekt ist offenkundig." Brauerei-Inhaber Peter König wies den Sexismus-Vorwurf zurück. Bei der verantwortlichen Agentur hätten auch junge Frauen die Werbung mitgestaltet. Gäste und Kunden hätten auch kein Problem damit. Daher werde er die Werbung nicht ändern.

Beim Christopher-Street-Day in München gab es Proteste gegen die Teilnahme der Gruppe "Lesben und Schwule in der Union", also in CDU und CSU. Der Wagen wurde auf der Parade-Route durch die Stadt zweimal blockiert. Auch ein Wagen der Bundeswehr konnte kurzzeitig nicht weiterfahren. In München haben heute 150.000 Menschen gefeiert. Die CSD-Paraden erinnern in diesem Jahr an den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften.