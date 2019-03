Ärger über "Kohleausstiegs-Geld" für Kultur

Freitag, 22. März 2019

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann ist verärgert, dass das sogenannte "Kohle-Geld" für Kulturvorhaben verwendet werden. Die Sofortmaßnahmen im Rahmen des Kohleausstiegs sollten im Kernrevier stattfinden und dafür sorgen, dass neue Industriearbeitsplätze entstehen, sagte der SPD-Politiker der "Mitteldeutschen Zeitung". Die Reinigung des Naumburger Doms sei in erhöhter Weise erklärungsbedürftig. Ein Zusammenhang mit dem Kohleausstieg erschließe sich auf den ersten und auch auf den zweiten Blick nicht. Das Gleiche gelte für den Ausbau des Rosariums Sangerhausen, so der Minister.

Nach der neuen Sicherheitspanne bei Facebook hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber dem US-Online-Dienst Fahrlässigkeit vorgeworfen. Ein Datenschutzvorfall bei Facebook sei mittlerweile leider keine große Überraschung mehr, sagte der SPD-Politiker. Skandalös sei allerdings, dass einer der weltweit größten IT-Konzerne offensichtlich nicht wisse, wie Kundenpasswörter gespeichert werden müssten. Damit setze Facebook seine Kunden einem unnötigen Risiko aus. Er sei sich jedoch sicher, dass der Fall penibel von den Datenschutzaufsichtsbehörden untersucht werde, so Kelber. Das Online-Netzwerk hatte zuvor eingeräumt, die Passwörter von hunderten Millionen Nutzern in unverschlüsselter Form auf internen Servern gespeichert zu haben.

Die Vermarktungsrechte an Michael Endes Roman „Die Unendliche Geschichte" bleiben beim Testamentsvollstrecker des Nachlasses. Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass dem Kläger, einem Münchner Rechtsanwalt, keine Rechte an dem Werk zustehen. Es geht dabei um die Einnahmen aus dem Merchandiseverkäufen, die auch 40 Jahre nach dem Erscheinen des Buches sprudeln. Der Rechtsanwalt hatte sich vor Jahren die Filmrechte gesichert und wird im Abspann des 1984 erschienenen Film von Regisseur Wolfgang Petersen und Produzent Bernd Eichinger mit dem Titel "Associate Producer" genannt. Filmrechte fallen in der Regel aber nach einer bestimmten Zeit an den Autor oder seinen Verlag zurück – im Falle des 1995 verstorbenen Endes an dessen Nachlass. Eine Revision werde nicht zugelassen, teilte eine Sprecherin des OLG auf Nachfrage des Handelsblatts mit.