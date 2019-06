Kulturnachrichten

Montag, 24. Juni 2019

Ältestes Tafelbild ist wahrscheinlich ein Germanenschild Das rund 1700 Jahre alte Prunkschild eines germanischen Fürsten ist wahrscheinlich das älteste Tafelbild Deutschlands. Das haben jetzt aufwendige Restaurierungsarbeiten im Landesmuseum Halle ergeben. "Mir ist kein derart bemaltes Schild in Deutschland bislang bekannt", sagte der Leiter der Restaurierungswerkstatt, Christian-Heinrich Wunderlich, der Deutschen Presse-Agentur. Das Schild mit einem Durchmesser von etwa 1,30 Meter stand in der Grabkammer eines germanischen Fürsten bei Gommern (Landkreis Jerichower Land). "Unter dem Digitalmikroskop zeigte sich, dass das Holzschild weiß grundiert wurde, wahrscheinlich mit leimgebundener Kreide", sagte Wunderlich. "Darüber kamen zwei blaue Farbschichten. Ebenso fanden sich Einschlüsse von roter Farbe. Leider sind auf den Holzfragmenten keine Motive mehr zu erkennen."

Bartoli sagt Opern an Scala ab Die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli hat ihr Mitwirken an drei Händel-Opern an der Mailänder Scala abgesagt. Auf Facebook und Twitter teilte die Italienerin mit, sie würde aus Solidarität mit Alexander Pereira nicht an der Scala auftreten. Am vergangenen Montag hatte das Opernhaus angekündigt, den Vertrag des Scala-Intendanten Pereira nicht zu verlängern. Bartoli hätte unter anderem die Rolle der Cleopatra in der im Oktober geplanten neuen Produktion von Händels "Giulio Cesare in Egitto" in der Regie von Robert Carsen übernehmen sollen. Die Scala hatte bereits mit dem Vorverkauf der Karten für die Oper begonnen.

68 000 Festival-Besucher feiern "Hurricane" Bei besten Festival-Bedingungen neigte sich das "Hurricane" in Scheeßel mit rund 68.000 Besuchern dem Ende zu. Als Höhepunkte sollen am Abend noch The Cure und Foo Fighters auftreten. "Wir hatten eine super Stimmung unter den Besuchern, bestes Wetter und ein tolles Programm", sagte Festivalsprecherin Sina Klimach und zog ein positives Fazit. Der Zeitplan sei eingehalten worden, alle Künstler hätten pünktlich auf der Bühne gestanden. Die Besucher verfolgten die vielen Konzerte - etwa von den Toten Hosen am Freitag sowie Macklemore und Mumford & Sons am Samstag. Auch aus Sicht der Polizei verlief das Musiktreffen in Scheeßel nahezu problemlos.